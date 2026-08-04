Харьковская ОВА совместно с военными реализует экспериментальный проект защиты Харькова от российских дронов. Первое средство защиты установили на одной из воинских частей около полугода назад.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 4 августа.

Харьков строит купол защиты от дронов

— Большая работа ведется нашими военными, ежедневная работа, круглосуточная работа. Они отрабатывают по местам скопления пилотов, по местам запусков и Молний, и этих дронов на оптоволокне. Это один из элементов защиты, чтобы обезопасить город Харьков и другие наши населенные пункты. Этот проект — экспериментальный, потому что никто такого еще не делал. Вызовы, связанные с дронами на оптоволокне для большого города Харькова, — это довольно недавняя история, и средств противодействия фактически нет, — сказал Синегубов.

По его словам, первое средство установили на одной из воинских частей около шести месяцев назад.

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— Оно показало себя достаточно эффективно. И дальше эта история уже масштабируется на десятки километров, до определенного рубежа, и далее будем это масштабировать, — добавил глава ОВА.

Синегубов отметил, что после анализа работы системы в таком масштабе ее распространят, чтобы перекрыть окраины Харькова. Благодаря этому дроны на оптоволокне не смогут добраться до города.

Глава ОВА добавил, что так называемый купол защиты является лишь одним из элементов защиты Харькова от БпЛА.

— Харьковчане уже ощущают, что дронов на оптоволокне стало значительно меньше. Почему? Не скажу. Потому что работают наши военные. Поэтому здесь налажена работа всех подразделений по всем направлениям. И этот процесс — лишь один из элементов, — подчеркнул он.

3 августа начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что из областного бюджета на реализацию первого этапа экспериментального проекта по защите Харькова от FPV-дронов выделили 7 млн грн.

Общая стоимость проекта составляет около 30 млн грн.

Напомним, 2 августа россияне атаковали терминал Новой почты в Харькове. В результате двух попаданий загорелись грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала.

За полтора часа спасателям удалось локализовать пожар. В результате атаки погиб сотрудник компании.

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