Видео, на котором зафиксирована преднамеренная атака российского дрона на мужчину в Херсоне, свидетельствует о необходимости усиления международного давления на Россию из-за издевательств над гражданским населением.

Об этом во вторник, 4 августа, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский прокомментировал атаку дрона РФ на мужчину в Херсоне

— Сегодня многих шокировало очередное видео “сафари”, которое россияне ведут дронами против людей в Херсоне. Российский дрон целенаправленно охотился за мужчиной, который продавал овощи в Херсоне, взорвался рядом с ним. Россияне сами признали, что совершили это преступление и что не просто не жалеют, а гордятся тем, как издеваются над людьми, – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что преследование гражданских дронами в Херсоне является ежедневной практикой российских военных.

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— Без давления на РФ, без демонтажа ее агрессивного потенциала и без реальных гарантий безопасности от России просто невозможно представить, что мир сможет сосуществовать с этим злом, – сказал глава государства.

Президент обратился к Финляндии, Казахстану, государствам Балтии, Польше, государствам Южного Кавказа, Румынии и Молдове с призывом к сотрудничеству, “чтобы были реальные гарантии безопасности и чтобы российская война шла к завершению”.

— Мир нужен, а значит – сотрудничество всех в мире, кто действительно ценит мир, – отметил он.

Напомним, сегодня утром оператор вражеского FPV-дрона преднамеренно преследовал продавца овощей на рынке в Херсоне.

Мужчина пытался спастись, прятался за автомобилем, однако беспилотник атаковал его. Пострадавший получил ранения, однако остался жив.

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