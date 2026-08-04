Запорожская атомная электростанция снова потеряла внешнее электроснабжение. В результате ЗАЭС около часа работала на дизель-генераторах, которые являются резервным источником питания для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Об этом сообщает ЧАО Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом.

Блэкаут на Запорожской АЭС 4 августа

По информации Энергоатома, 4 августа Запорожская АЭС снова потеряла внешнее электроснабжение. Однако уже в 14:20 энергоснабжение на ЗАЭС было восстановлено.

Сейчас смотрят

Там отмечают, что аналогичная ситуация произошла всего несколько дней назад – в субботу, 1 августа.

В Энергоатоме утверждают, что это уже 12-й блэкаут Запорожской АЭС с начала года и 24-е обесточивание на станции с начала российской оккупации. В компании обратили внимание, что половина всех блекаутов на ЗАЭС произошла именно в этом году.

По данным Энергоатома, каждая потеря внешнего питания на Запорожской атомной электростанции создает прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности.

– Зависимость крупнейшей атомной электростанции Европы от дизель-генераторов – недопустима. Это очередное свидетельство критических рисков, вызванных незаконной оккупацией Запорожской АЭС, – говорится в сообщении.

Как утверждают в компании, только возвращение Запорожской АЭС под полный контроль Украины и ее оператора АО НАЭК Энергоатом может гарантировать безопасную эксплуатацию станции.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.