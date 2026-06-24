Во время ночной атаки на Украину 24 июня российские войска применили 101 беспилотник различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 24 июня: что известно

В ночь на 24 июня (с 18:00 23 июня) российские войска атаковали Украину 101 ударным беспилотником типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и беспилотниками-имитаторами типа Пародия.

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Запуски осуществлялись из районов Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированной части Донецкой области и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 95 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание шести ударных БпЛА на пяти локациях.

Еще на шести локациях зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.

В частности, в ночь на 24 июня российские войска атаковали Балаклею ударными беспилотниками.

В результате атаки повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, магазин и хозяйственная постройка.

На местах попаданий возникли пожары. В результате удара погибла 56-летняя женщина. Еще одна пострадавшая — 21-летняя местная жительница — получила острую реакцию на стресс.

По состоянию на утро вражеская атака до сих пор продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 582-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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