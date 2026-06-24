Ночная атака на Украину 24 июня: сколько из более чем 100 дронов сбила ПВО
Во время ночной атаки на Украину 24 июня российские войска применили 101 беспилотник различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 24 июня: что известно
В ночь на 24 июня (с 18:00 23 июня) российские войска атаковали Украину 101 ударным беспилотником типа Shahed, в частности реактивными, а также дронами Гербера, Италмас и беспилотниками-имитаторами типа Пародия.
Запуски осуществлялись из районов Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированной части Донецкой области и Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 08:30, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 95 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание шести ударных БпЛА на пяти локациях.
Еще на шести локациях зафиксировали падение обломков сбитых воздушных целей.
В частности, в ночь на 24 июня российские войска атаковали Балаклею ударными беспилотниками.
В результате атаки повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, магазин и хозяйственная постройка.
На местах попаданий возникли пожары. В результате удара погибла 56-летняя женщина. Еще одна пострадавшая — 21-летняя местная жительница — получила острую реакцию на стресс.
По состоянию на утро вражеская атака до сих пор продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 582-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.