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Факты / Спорт

Спортсмена дисквалифицировали на 20 лет за жестокое обращение с лошадью

Всадник из Объединенных Арабских Эмиратов Абдул Азиз Бин Файсал Аль-Касими получил рекордную 20-летнюю дисквалификацию за жестокое обращение с лошадью.

Суд Международной федерации конного спорта (FEI) установил, что допинговые инъекции, которые вводили лошади, привели к смертельной травме животного.

Лошадь Аль-Касими пришлось усыпить после того, как она получил перелом костей на соревнованиях во Франции в 2016 году.

В отчете после вскрытия лошади указано, что животному систематически вводили препарат ксилазин, который используется как успокаивающее и обезболивающее средство. Однако ксилазин запрещено использовать в соревнованиях, поскольку он увеличивает риск получения серьезных травм животными.

Адвокаты Аль-Касими утверждали, что препарат использовали только для эвтаназии, но в FEI доказали, что именно инъекции ксилазина стали причиной перелома, который привел к гибели лошади.

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По решению трибунала Аль-Касими отстранили от спорта на 20 лет, из которых 18 лет он получил за жестокое обращение с животными, а еще два за нарушение правил лечения лошадей.

Спортсмена дисквалифицировали на 20 лет за жестокое обращение с лошадью

20-летний бан Аль-Касими стал крупнейшим за всю историю конного спорта. Кроме запрета заниматься конным спортом до 27 мая 2040 всадник должен уплатить штраф в размере €29,5 тыс.

В 2015 году Международная федерация конного спорта приостановила членство федерации ОАЭ из-за случаев допинга у лошадей и подделке результатов в гонках на выносливость.

Источник: Inside the Games

Фото: Dreamstime

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