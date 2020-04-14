Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) временно дисквалифицировала пилота команды Chip Gannasi Racing Кайла Ларсона за расистское высказывание во время виртуальной гонки.

Во время прямой трансляции на платформе Twich 27-летний гонщик обратился к одному из участников, использовав расистское слово.

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Ассоциация также обязала Ларсона пройти тренинг по толерантности.

А вот команда Chip Gannasi Racing отстранила Ларсона без сохранения заработной платы.

— Мы крайне разочарованы тем, что Ларсон сказал вчера вечером во время виртуальной гонки. Слова, которые он выбрал, являются оскорбительными и недопустимыми. Мы решили лишить Ларсона зарплаты на время рассмотрения этой ситуации, — говорится в заявлении команды.

Ларсон извинился за свой поступок, заявив, что допустил ошибку.

— Этому нет оправдания, я не был воспитан таким образом, мне очень жаль мою семью, друзей, партнеров, NASCAR и особенно афроамериканское сообщество. Я просто хочу, чтобы вы все знали, как мне жаль, — сказал Ларсон.

Ларсон выступает в высшем дивизионе NASCAR с 2013 года. На его счету шесть побед. Сезон-2020 приостановили из-за пандемии коронавируса.

Напомним, организаторы девятого этапа Формулы-1 Гран-при Канады объявили о том, что вынуждены перенести гонку из-за пандемии коронавируса.