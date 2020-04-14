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Факты / Спорт

Пилота NASCAR временно отстранили за расизм во время виртуальной гонки

Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) временно дисквалифицировала пилота команды Chip Gannasi Racing Кайла Ларсона за расистское высказывание во время виртуальной гонки.

Во время прямой трансляции на платформе Twich 27-летний гонщик обратился к одному из участников, использовав расистское слово.

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Ассоциация также обязала Ларсона пройти тренинг по толерантности.

А вот команда Chip Gannasi Racing отстранила Ларсона без сохранения заработной платы.

— Мы крайне разочарованы тем, что Ларсон сказал вчера вечером во время виртуальной гонки. Слова, которые он выбрал, являются оскорбительными и недопустимыми. Мы решили лишить Ларсона зарплаты на время рассмотрения этой ситуации, — говорится в заявлении команды.

Ларсон извинился за свой поступок, заявив, что допустил ошибку.

— Этому нет оправдания, я не был воспитан таким образом, мне очень жаль мою семью, друзей, партнеров, NASCAR и особенно афроамериканское сообщество. Я просто хочу, чтобы вы все знали, как мне жаль, — сказал Ларсон.

Ларсон выступает в высшем дивизионе NASCAR с 2013 года. На его счету шесть побед. Сезон-2020 приостановили из-за пандемии коронавируса.

Напомним, организаторы девятого этапа Формулы-1 Гран-при Канады объявили о том, что вынуждены перенести гонку из-за пандемии коронавируса.

Источник: ESPN

Фото: Dreamstime

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