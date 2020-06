Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил календарь турнира Лиги наций УЕФА сезона-2020/21, а также даты стыковых матчей в отборе на Евро-2020.

В окна для матчей национальных команд теперь будут играть не по две игры, а по три. Причиной такого изменения является перенос отложенных стыковых матчей квалификации Евро-2020 на октябрь и ноябрь.

Туры группового этапа Лиги наций-2020/21 пройдут: 3-5 и 6-8 сентября; 10-11 и 13-14 октября; 14-15 и 17-18 ноября 2020 года.

В Лиге наций сборная Украины встретится с командами Швейцарии, Испании и Германии. Первый матч на стадии группового этапа подопечные Шевченко сыграют со швейцарцами дома. Далее на сине-желтых ждет выездная игра в Испании и домашний матч с командой Германии.

Who will win the UEFA Nations League 2020-21 pic.twitter.com/VR3tDp8T4Z

— 433 (@433) March 3, 2020