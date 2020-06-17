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УЕФА утвердил календарь группового этапа Лиги наций и стыковых матчей на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил календарь турнира Лиги наций УЕФА сезона-2020/21, а также даты стыковых матчей в отборе на Евро-2020.

В окна для матчей национальных команд теперь будут играть не по две игры, а по три. Причиной такого изменения является перенос отложенных стыковых матчей квалификации Евро-2020 на октябрь и ноябрь.

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Туры группового этапа Лиги наций-2020/21 пройдут: 3-5 и 6-8 сентября; 10-11 и 13-14 октября; 14-15 и 17-18 ноября 2020 года.

В Лиге наций сборная Украины встретится с командами Швейцарии, Испании и Германии. Первый матч на стадии группового этапа подопечные Шевченко сыграют со швейцарцами дома. Далее на сине-желтых ждет выездная игра в Испании и домашний матч с командой Германии.

Во товарищеские матчи будет отведено 7-8 октября, а также 11-12 ноября. Именно в эти даты сборные разыграют остальные путевок на Евро-2020.

Полное расписание с датами и временем начала матчей появится на сайте УЕФА позже.

 

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По итогам первого розыгрыша Лиги наций сборная Украины поднялась в высший дивизион турнира А и получила право сыграть с сильнейшими командами Европы.

Победители четырех групп лиги А сыграют в финале четырех. Команды, занявшие последние места в своих квартетах, понизятся в дивизион В.

Источник: УЕФА

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