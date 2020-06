Союз європейських футбольних асоціацій затвердив календар турніру Ліги націй УЄФА сезону-2020/21, а також дати стикових матчів у відборі на Євро-2020.

У вікна для матчів національних команд тепер будуть грати не по дві гри, а по три. Причиною такої зміни є перенесення відкладених стикових матчів кваліфікації на Євро-2020 на жовтень та листопад.

Читайте: Фінал восьми у Лізі Європи відбудеться у чотирьох містах Німеччини

Тури групового етапу Ліги націй-2020/21 пройдуть: 3-5 та 6-8 вересня; 10-11 та 13-14 жовтня; 14-15 та 17-18 листопада 2020 року.

У Лізі націй збірна Україна зустрінеться з командами Швейцарії, Іспанії та Німеччини. Перший матч на стадії групового етапу підопічні Шевченка зіграють зі швейцарцями вдома. Далі на синьо-жовтих чекає виїзна гра в Іспанії та домашній матч з командою Німеччини.

Who will win the UEFA Nations League 2020-21 pic.twitter.com/VR3tDp8T4Z

— 433 (@433) March 3, 2020