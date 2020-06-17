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УЄФА затвердив календар групового етапу Ліги націй та стикових матчів на Євро-2020

Союз європейських футбольних асоціацій затвердив календар турніру Ліги націй УЄФА сезону-2020/21, а також дати стикових матчів у відборі на Євро-2020.

У вікна для матчів національних команд тепер будуть грати не по дві гри, а по три. Причиною такої зміни є перенесення відкладених стикових матчів кваліфікації на Євро-2020 на жовтень та листопад.

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Тури групового етапу Ліги націй-2020/21 пройдуть: 3-5 та 6-8 вересня; 10-11 та 13-14 жовтня; 14-15 та 17-18 листопада 2020 року.

У Лізі націй збірна Україна зустрінеться з командами Швейцарії, Іспанії та Німеччини. Перший матч на стадії групового етапу підопічні Шевченка зіграють зі швейцарцями вдома. Далі на синьо-жовтих чекає виїзна гра в Іспанії та домашній матч з командою Німеччини.

Під товариські матчі буде відведено 7-8 жовтня, а також 11-12 листопада. Саме в ці дати збірні розіграють решту путівок на Євро-2020.

Повний розклад з датами та часом початку матчів з’явиться на сайті УЄФА згодом.

 

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За підсумками першого розіграшу Ліги націй збірна Україна піднялася до найвищого дивізіону турніру А та отримала право зіграти з найсильнішими командами Європи.

Переможці чотирьох груп ліги А зіграють у фіналі чотирьох. Команди, що посядуть останні місця у своїх квартетах, понизяться у дивізіон В.

Джерело: УЄФА

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