Союз європейських футбольних асоціацій затвердив календар турніру Ліги націй УЄФА сезону-2020/21, а також дати стикових матчів у відборі на Євро-2020.

У вікна для матчів національних команд тепер будуть грати не по дві гри, а по три. Причиною такої зміни є перенесення відкладених стикових матчів кваліфікації на Євро-2020 на жовтень та листопад.

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Тури групового етапу Ліги націй-2020/21 пройдуть: 3-5 та 6-8 вересня; 10-11 та 13-14 жовтня; 14-15 та 17-18 листопада 2020 року.

У Лізі націй збірна Україна зустрінеться з командами Швейцарії, Іспанії та Німеччини. Перший матч на стадії групового етапу підопічні Шевченка зіграють зі швейцарцями вдома. Далі на синьо-жовтих чекає виїзна гра в Іспанії та домашній матч з командою Німеччини.

Who will win the UEFA Nations League 2020-21 pic.twitter.com/VR3tDp8T4Z — 433 (@433) March 3, 2020

Під товариські матчі буде відведено 7-8 жовтня, а також 11-12 листопада. Саме в ці дати збірні розіграють решту путівок на Євро-2020.

Повний розклад з датами та часом початку матчів з’явиться на сайті УЄФА згодом.

View this post on Instagram A post shared by УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine) on Mar 3, 2020 at 1:25pm PST

За підсумками першого розіграшу Ліги націй збірна Україна піднялася до найвищого дивізіону турніру А та отримала право зіграти з найсильнішими командами Європи.

Переможці чотирьох груп ліги А зіграють у фіналі чотирьох. Команди, що посядуть останні місця у своїх квартетах, понизяться у дивізіон В.