Болгарский теннисист Григор Димитров заболел Covid-19. Об этом сам спортсмен сообщил в соцсетях.
— Привет всем. Я хочу поделиться с друзьями и фанатами тем, что я сдал положительный тест на Covid-19 в Монако. Я хочу убедиться, что все, кто со мной контактировал в последние дни, сдали тесты на коронавирус и приняли необходимые меры. Мне очень жаль за любой ущерб, который я мог нанести. Сейчас я вернулся домой и выздоравливаю. Спасибо за вашу поддержку и, пожалуйста, будьте в безопасности и оставайтесь здоровыми, — написал Димитров.
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Hi Everyone-I want to reach out and let my fans and friends know that I tested positive back in Monaco for Covid-19. I want to make sure anyone who has been in contact with me during these past days gets tested and takes the necessary precautions. I am so sorry for any harm I might have caused. I am back home now and recovering. Thanks for your support and please stay safe and healthy. GD
На прошлой неделе Димитров был в ночном клубе вместе с Джоковичем и Зверевым во время турнира Adria Tour в Белграде, а в четверг со своими звездными друзьями в Задаре сыграл в баскетбол.
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29-летний болгарин зачехлил ракетку еще в первом круге Adria Tour, уступив хорвату Чоричу. Позже стало известно, что тест Чорича тоже показал положительный результат.
Также Григор мог инфицировать нескольких теннисистов, с которыми пересекался в Задаре, среди них Новак Джокович, Александр Зверев, Андрей Рублев и Доминик Тим.
Брат Джоковича, Джордж, который является директором серии Adria Tour, заявил, что все, кто контактировал с Димитровым, в скором времени сдадут тест на Covid-19. Вскоре сербское издание Kurir сообщило, что Новак отказался сдавать тест.
Источник: Kurir, Grigor Dimitrov