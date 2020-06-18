Организаторы Открытого чемпионата Франции определили даты проведения турнира, отметив, что соревнования пройдут со зрителями.

Старт турнира серии Grand Slam перенесли с мая на 20 сентября из-за пандемии коронавируса, а ATP, WTA и ITF приостановили весь профессиональный теннис до августа.

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Понятно, что Ролан Гаррос, как и US Open, должен состояться за закрытыми дверями. Впрочем, Французская федерация тенниса (FFT) заявила, что турнир на кортах Парижа пройдет в привычном формате.

В соответствии с новыми датами, квалификационные раунды будут играть с 21 по 25 сентября, после чего состоится жеребьевка основной сетки. Финал у мужчин в одиночном разряде запланирован на 11 октября.

— Мы рады, что наши дискуссии с различными международными теннисными органами дали нам возможность продлить Ролан Гаррос-2020 до трех недель, — сказал президент Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли.

Также он добавил, что турнир состоится со зрителями. Окончательного решения по количеству болельщиков на трибунах пока нет. Его должны принять вместе с государственными органами.

После перерыва первым должен возобновится женский теннис турнирами в Чарльстоне и Палермо, которые запланированы на 3 августа. Мужской теннис должен вернуться турниром в Вашингтоне 10 августа.

Источник: Evening Standard