Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что заразился вирусом Covid-19. Спортсмен сдал тест на коронавирус как только вернулся в Белград из Задара, где он принимал участие в выставочном турнире Adria Tour.

Джокович добавил, что у него нет никаких симптомов вируса. Также тест показал наличие Covid-19 у его жены, а вот у детей результат — отрицательный.

— Сразу после прибытии в Белград мы отправились на тестирование. Мой результат и Елены оказались положительными. У детей — отрицательные. Все, что мы делали последний месяц, мы делали с чистым сердцем и искренними намерениями. Идеей нашего турнира было помочь теннисистам преодолеть этот сложный период, — заявил Джокович.

Спортсмен добавил, что будет находиться с женой на самоизоляции две недели, но через пять дней повторно сдаст тест на наличие вируса.

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Серб сдал тест на наличие Covid-19 после того, как в нескольких участников Adria Tour обнаружили коронавирус. Финал турнира в Задаре отменили, как только болгарский теннисист Григор Димитров заявил, что инфицирован коронавирусом.

В рамках первого тура болгарин встречался с хорватским теннисистом Борной Чоричем, тест которого позже показал положительный результат. Также вирусом заразился тренер Джоковича по фитнесу Марко Паники и сербский игрок Виктор Троицки.

В других участников турнира — Чилич, Александра Зверева и Андрея Рублева — вирус не подтвердился.

Источник: Danas