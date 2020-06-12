Нидерландский центральный защитник Вирджил ван Дейк станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Ливерпуля с новым соглашением в размере €245 тыс. в неделю.

28-летний голландский защитник подпишет новый пятилетний контракт с мерсисайдцами, как только подопечные Юргена Клоппа оформят чемпионство в английской Премьер-лиге. По условиям нового соглашения голландец за пять лет заработает €63 млн.

Также известно, что лучший футболист мира по версии УЕФА отказался присоединится к чемпиону Франции ПСЖ. Парижане планировали подписать Ван Дейка летом, но он дал понять, что хочет остаться на Энфилде. Заработная плата защитника составляет €200 тыс. в неделю и ПСЖ предлагал улучшить его условия на €112 тыс.

Сейчас самым высокооплачиваемым футболистом красных является египетский форвард Мохаммед Салах, который зарабатывает €222 тыс. в неделю.

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Ван Дейк перебрался на Энфилд в январе 2018 года из Сандерленда за €83 млн.

Для босса Ливерпуля Клоппа это лето может показаться не простым, ведь команду может покинуть сенегалец Садио Мане, у которого заканчивается контракт в 2023 году. На форварда нацелились ПСЖ и Реал, поэтому Ливерпуль попытается улучшить условия игрока в клубе.

Также красные хотят продлить соглашение с еще одним нидерландским игроком Джорджиньо Вейналдумом, а вот швейцарец Джердан Шакири скорее всего покинет клуб.

Английская Премьер-лига возвращается после вынужденной паузы уже 17 июня. В среду состоится два матча в рамках 28 тура,которые были отложены. Матчи 30 тура стартуют 19 июня.

Для победы в чемпионате Ливерпулю осталось одержать две победы. Сейчас он имеет в своем активе 82 пункта.