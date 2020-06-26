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Факти / Спорт

Ліверпуль став чемпіоном Англії вперше за 30 років

Ліверпуль достроково оформив чемпіонство в англійській Прем’єр-лізі сезону-2019/20 завдяки поразці Манчестер Сіті від Челсі у матчі 31-го туру АПЛ.

Після перемоги мерсисайдців над Крістал Пелес у середу їм залишалося здобути одну перемогу, а точніше два очки, щоб стати повністю недосяжними для переслідувачів. Або ж чекати на осічку підопічних Пепа Гвардіоли на Стемфорд Брідж.

І Челсі не підвів. Аристократи обіграли містян у рідних стінах з рахунком 2:1 завдяки голам Пулішича та Вілліана. Цікаво, що шістьма роками раніше Челсі також втрутився у чемпіонську гонку Ліверпуля та Сіті, але тоді золото дісталося команді з Манчестера.

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В наступному турі чемпіонату новоспечені чемпіони Англії проведуть очну зустріч із Манчестер Сіті. Містяни збираються влаштувати мерсисайдцям святковий чемпіонський коридор.

Це чемпіонство в Англії для Ліверпуля стало дев’ятнадцятим. Востаннє червоні здобували золоті нагороди у сезоні-1989/90, коли Прем’єр-ліги ще не існувало. Цікаво, що на момент останнього титулу Ліверпуль був найтитулованішим клубом Англії.

Фото: Dreamstime

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