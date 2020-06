Ліверпуль достроково оформив чемпіонство в англійській Прем’єр-лізі сезону-2019/20 завдяки поразці Манчестер Сіті від Челсі у матчі 31-го туру АПЛ.

Після перемоги мерсисайдців над Крістал Пелес у середу їм залишалося здобути одну перемогу, а точніше два очки, щоб стати повністю недосяжними для переслідувачів. Або ж чекати на осічку підопічних Пепа Гвардіоли на Стемфорд Брідж.

Tell the world…

We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda

— Liverpool FC (at ) (@LFC) June 25, 2020