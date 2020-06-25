Ливерпуль — Кристал Пэлэс — 4:0
Голы: Александер-Арнольд, 23 Салах, 44 Фабинью, 55 Мане, 69
Ливерпуль одержал разгромную победу над Кристал Пэлэс в рамках матча 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе Энфилд и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.
Первый гол в матче положил защитник красных Трент Александер-Арнольд, который выполнил блестящий штрафной, закрутив мяч в сетку ворот без шансов для Хеннесси. Удвоил преимущество хозяев точный удар Мохаммеда Салаха, которому ассистировал Фабинью.
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После перерыва уже бразильский полузащитник записал свое имя на табло, доведя счет до разгромного дальним ударом.
А финальную точку во встрече поставил Садио Мане. Сенегалец получил разрезной пас от Салаха, вошел в штрафную и отправил снаряд за спину голкипера соперника.
— Liverpool FC (at) (@LFC) June 24, 2020
В добавленное время Салах мог еще увеличивать преимущество Ливерпуля, однако мяч после его удара оказался в руках вратаря.
Теперь в активе подопечных Юргена Клоппа 86 пунктов. Для первого за 30 лет чемпионства мерсисайдцам осталось набрать два пункта. Кристал Пэлэс (42) идет девятым в турнирной таблице АПЛ.