Хавбек сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич со следующего сезона будет защищать цвета каталонской Барселоны.

Блаугранас и туринский Ювентус договорились о трансфере игрока за €60 млн плюс €5 млн бонусами. 30-летний футболист подпишет контракт с каталонским грандом до конца сезона-2023/24 с клаусулой в размере €400 млн.

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До окончания сезона-2019/20 Пьянич будет находиться в Турине.

— Я очень счастлив. Я отдам все для этого клуба. До встречи. Вперед Барса, — сказал Пьянич.

Пьянич провел в Ювентусе четыре сезона, перейдя из Ромы за €32 млн. Профессиональную карьеру игрока спортсмен начал во французском Меце. Своей игрой он привлек внимание французского Лиона, в футболке которого позже провел три сезона.

В Турине боснийца должен заменить 23-летний бразильский полузащитник Артур Мело, который за €72 млн перешел из Барселоны в Ювентус. Еще €10 млн сине-гранатовые могут получить в качестве бонуса в случае успешной игры футболиста.

Сейчас в турнирной таблице испанской Ла Лиги Барселона идет на второй строчке, отставая от лидера чемпионата Реала на два пункта. А вот туринский Ювентус в Серии А сумел оторваться от ближайшего преследователя Лацио на четыре пункта и имеет все шансы выиграть текущий розыгрыш.

А вот туринский Ювентус в Серии А опережает ближайшего преследователя Лацио на четыре пункта и имеет все шансы выиграть текущий розыгрыш. Оторваться в гонке бьянконери помогла Аталанта, которая взяла верх над Лацио в рамках матча 27 тура Серии А.