Хавбек сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич со следующего сезона будет защищать цвета каталонской Барселоны.

Блаугранас и туринский Ювентус договорились о трансфере игрока за €60 млн плюс €5 млн бонусами. 30-летний футболист подпишет контракт с каталонским грандом до конца сезона-2023/24 с клаусулой в размере €400 млн.

До окончания сезона-2019/20 Пьянич будет находиться в Турине.

@miralem_pjanic: “I’m so happy. I’ll give everything for this club. See you soon. Força Barça!”

#PjanicCuler pic.twitter.com/CNvbzexoBd

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020