Хавбек збірної Боснії і Герцеговини Міралем П’янич з наступного сезону захищатиме кольори каталонської Барселони.

Блаугранас та туринський Ювентус домовилися про трансфер гравця за €60 млн плюс €5 млн бонусами. 30-річний футболіст підпише контракт із каталонським грандом до кінця сезону-2023/24 із клаусулою у розмірі €400 млн.

До закінчення сезону-2019/20 П’янич перебуватиме у Турині.

@miralem_pjanic: “I’m so happy. I’ll give everything for this club. See you soon. Força Barça!”

#PjanicCuler pic.twitter.com/CNvbzexoBd

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020