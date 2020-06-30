Хавбек збірної Боснії і Герцеговини Міралем П’янич з наступного сезону захищатиме кольори каталонської Барселони.

Блаугранас та туринський Ювентус домовилися про трансфер гравця за €60 млн плюс €5 млн бонусами. 30-річний футболіст підпише контракт із каталонським грандом до кінця сезону-2023/24 із клаусулою у розмірі €400 млн.

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До закінчення сезону-2019/20 П’янич перебуватиме у Турині.

— Я дуже щасливий. Я віддам усе для цього клубу. До зустрічі. Вперед Барса, – сказав П’янич.

П’янич провів у Ювентусі чотири сезони, перейшовши з Роми за €32 млн. Професійну кар’єру гравця спортсмен розпочав у французькому Меці. Своєю грою він привернув увагу французького Ліона, у футболці якого пізніше провів три сезони.

У Турині боснійця повинен замінити 23-річний бразильський півзахисник Артур Мело, який за €72 млн перейшов із Барселони у Ювентус. Ще €10 млн синьо-гранатові можуть отримати як бонус вразі успішної гри футболіста.

Нині у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги Барселона йде на другій сходинці, відстаючи від лідера чемпіонату Реала на два пункти.

А ось туринський Ювентус у Серії А випереджає найближчого переслідувача Лаціо на чотири пункти і має всі шанси виграти поточний розіграш. Відірватися у перегонах б’янконері допомогла Аталанта, яка взяла гору над Лаціо в рамках матчу 27 туру Серії А.