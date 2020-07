На трасі у Шпілбергу успішно стартував сезон-2020 у Формулі. Переможцем Гран-прі Австрії став фінський пілот команди Mercedes Валттері Боттас.

Другим дістався фінішу його партнер по команді Льюїс Гемілтон, але британцю виписали штраф за аварію з пілотом Red Bull Александером Албоном і у заліку він став лише четвертим.

Читайте: Mercedes перефарбував ліврею на сезон-2020 через рух BLM

У підсумку друге місце дісталося пілоту Ferrari Шарлю Леклеру, який у кваліфікації був лише сьомим. Третю сходинку на п’єдесталі посів гонщик McLaren Ландо Норріс.

It’s been seven months since our last champagne shower… but our top three still know how to celebrate! #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/TSGwVpaCKB

Формула-1. Гран-при Австрії. Гонка

Після першого етапу лідером заліку Кубка конструкторів є Mercedes (37), другим йде McLaren (26) і трійку лідерів замикає Scuderia Ferrari (19).

As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal. #WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ

Перед початком гонки відразу шість пілотів вирішили не ставати на коліна на підтримку руху Black Lives Matter. Першими з відповідними заявами виступили пілот Red Bull Макс Ферстаппен та гонщик Ferrari Шарль Леклер. Вони зазначили, що з різних причин не будуть повторювати відповідний жест, але підтримують боротьбу із расизмом.

I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism.

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 5, 2020