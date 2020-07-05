На трасі у Шпілбергу успішно стартував сезон-2020 у Формулі. Переможцем Гран-прі Австрії став фінський пілот команди Mercedes Валттері Боттас.

Другим дістався фінішу його партнер по команді Льюїс Гемілтон, але британцю виписали штраф за аварію з пілотом Red Bull Александером Албоном і у заліку він став лише четвертим.

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У підсумку друге місце дісталося пілоту Ferrari Шарлю Леклеру, який у кваліфікації був лише сьомим. Третю сходинку на п’єдесталі посів гонщик McLaren Ландо Норріс.

It’s been seven months since our last champagne shower… but our top three still know how to celebrate! #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/TSGwVpaCKB — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Формула-1. Гран-при Австрії. Гонка

Валттері Боттас (Mercedes) Шарль Леклер (Ferrari) +2,700 Ландо Норріс (McLaren) +5,491 Льюїс Гемілтон (Mercedes) +5,689 Карлос Сайнс-молодший (McLaren) +8,903 Серхіо Перес (Racing Point) +15,092 П’єр Гаслі (AlphaTauri) +16,682 Естебан Окон (Renault F1) +17 456 Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) +21,146 Себастьян Феттель (Ferrari) +25,545 Ніколас Латіфі (Williams) +31,650

Після першого етапу лідером заліку Кубка конструкторів є Mercedes (37), другим йде McLaren (26) і трійку лідерів замикає Scuderia Ferrari (19).

End Racism. One cause. One commitment. As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Перед початком гонки відразу шість пілотів вирішили не ставати на коліна на підтримку руху Black Lives Matter. Першими з відповідними заявами виступили пілот Red Bull Макс Ферстаппен та гонщик Ferrari Шарль Леклер. Вони зазначили, що з різних причин не будуть повторювати відповідний жест, але підтримують боротьбу із расизмом.

— Я вважаю, що важливими є факти та поведінка у повсякденному житті, а не формальні жести, які в деяких країнах можна вважати суперечливими. Я не буду ставати на коліно, але це зовсім не означає, що я менш відданий, ніж інші, в боротьбі з расизмом, – написав Леклер.

I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism. — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 5, 2020

Перед початком гонки до Леклера та Ферстаппена приєдналися Карлос Сайнс-молодший, Кімі Райкконен, Данило Квят та Антоніо Джовінаццо.

Цікаво, що перед етапом чинний чемпіон Ф-1 Льюїс Гемілтон закликав пілотів усіх команд чим активніше демонструвати свою позицію, втім єдності у цьому питанні досягнути не вийшло.

Наступний етап Формули-1 Гран-прі Штірії відбудеться на цій же трасі у Шпільбергу 12 липня.