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Факти / Спорт

Формула-1: Боттас виграв Гран-прі Австрії, Гемілтон поза подіумом

На трасі у Шпілбергу успішно стартував сезон-2020 у Формулі. Переможцем Гран-прі Австрії став фінський пілот команди Mercedes Валттері Боттас.

Другим дістався фінішу його партнер по команді Льюїс Гемілтон, але британцю виписали штраф за аварію з пілотом Red Bull Александером Албоном і у заліку він став лише четвертим.

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У підсумку друге місце дісталося пілоту Ferrari Шарлю Леклеру, який у кваліфікації був лише сьомим. Третю сходинку на п’єдесталі посів гонщик McLaren Ландо Норріс.

Формула-1. Гран-при Австрії. Гонка

  1. Валттері Боттас (Mercedes)
  2. Шарль Леклер (Ferrari) +2,700
  3. Ландо Норріс (McLaren) +5,491
  4. Льюїс Гемілтон (Mercedes) +5,689
  5. Карлос Сайнс-молодший (McLaren) +8,903
  6. Серхіо Перес (Racing Point) +15,092
  7. П’єр Гаслі (AlphaTauri) +16,682
  8. Естебан Окон (Renault F1) +17 456
  9. Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) +21,146
  10. Себастьян Феттель (Ferrari) +25,545
  11. Ніколас Латіфі (Williams) +31,650

Після першого етапу лідером заліку Кубка конструкторів є Mercedes (37), другим йде McLaren (26) і трійку лідерів замикає Scuderia Ferrari (19).

Перед початком гонки відразу шість пілотів вирішили не ставати на коліна на підтримку руху Black Lives Matter. Першими з відповідними заявами виступили пілот Red Bull Макс Ферстаппен та гонщик Ferrari Шарль Леклер. Вони зазначили, що з різних причин не будуть повторювати відповідний жест, але підтримують боротьбу із расизмом.

— Я вважаю, що важливими є факти та поведінка у повсякденному житті, а не формальні жести, які в деяких країнах можна вважати суперечливими. Я не буду ставати на коліно, але це зовсім не означає, що я менш відданий, ніж інші, в боротьбі з расизмом, – написав Леклер.

Перед початком гонки до Леклера та Ферстаппена приєдналися Карлос Сайнс-молодший, Кімі Райкконен, Данило Квят та Антоніо Джовінаццо.

Цікаво, що перед етапом чинний чемпіон Ф-1 Льюїс Гемілтон закликав пілотів усіх команд чим активніше демонструвати свою позицію, втім єдності у цьому питанні досягнути не вийшло.

Наступний етап Формули-1 Гран-прі Штірії відбудеться на цій же трасі у Шпільбергу 12 липня.

Фото: Dreamstime

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