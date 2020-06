Отбор на ЧМ-2022: когда и в каком формате стартует европейская квалификация

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о формате европейской квалификации на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, а также назвал даты проведения матчей.

Известно, что игры должны проходить в окна для международных матчей, в каждом окне сборная проведет две или три встречи. Европейская квалификация на ЧМ-2022 стартует в марте 2021 года и продлится до ноября 2021 года.

Также УЕФА разработал процедуру жеребьевки европейской квалификации, но ее еще должны утвердить в ФИФА.

УЕФА хочет разбить национальные команды на десять групп: пять групп по шесть команд, и остальные по пять. В группах команды встретятся с каждым оппонентом на домашних аренах и в гостях.

The draw procedure for the 2022 @FIFAWorldCup qualifiers was today approved by #UEFAExCo, pending FIFA confirmation.

groups

Group winners qualify directly

Runners-up joined by two teams from the #NationsLeague in play-offs to determine the last three teams to qualify. pic.twitter.com/P9HH4AOzb9

— UEFA (@UEFA) June 18, 2020