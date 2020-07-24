Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом сезона-2019/20 в английской Премьер-лиге по версии журналистов.

30-летний английский хавбек мерсисайдцев опередил в голосовании звезду Манчестер Сити Кевина Де Брюйне и игрока Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорд, а также товарищей по команде Вирджил Ван Дейка и Садио Мане.

Читайте: Дом футболиста Ливерпуля ограбили, пока он праздновал чемпионство

На голосовании журналистов сказалось доминирование подопечных Юргена Клоппа в АПЛ. Также были отданы голоса за Трента Александера-Арнольда и Алиссон Беккера, но именно Хендерсон стал победителем, получив четверть голосов.

— Я хотел бы поблагодарить за поддержку всех, кто за меня проголосовал и The FWA в целом. Чтобы понять насколько эта награда является престижной, достаточно посмотреть на имена победителей, с некоторыми из них мне посчастливилось поиграть, например, Стивен Джеррард, Луис Суарес и Мохаммед Салах, — сказал Хендерсон.

BREAKING — Jordan Henderson is the new Footballer of the Year for 2019-20. The Liverpool and England midfielder held off strong competition from Kevin De Bruyne, Marcus Rashford and other LFC team-mates to win football oldest individual award. Details: https://t.co/fHqoq9Rl1d pic.twitter.com/8s3uCYyGCG — The FWA (@theofficialfwa) July 24, 2020

Хендерсон стал первым капитаном Ливерпуля за последние 30 лет, который поднял трофей английской Премьер-лиги.

Для мерсисайдцев последний год выдался выдающимся, кроме чемпионства в Англии, Ливерпуль завоевал трофей Лиги чемпионов в 2019 году, Суперкубок УЕФА и выиграли Клубный чемпионат мира в декабре 2019 года.

Источник: The FWA