Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом сезона-2019/20 в английской Премьер-лиге по версии журналистов.

30-летний английский хавбек мерсисайдцев опередил в голосовании звезду Манчестер Сити Кевина Де Брюйне и игрока Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорд, а также товарищей по команде Вирджил Ван Дейка и Садио Мане.

Читайте: Дом футболиста Ливерпуля ограбили, пока он праздновал чемпионство

На голосовании журналистов сказалось доминирование подопечных Юргена Клоппа в АПЛ. Также были отданы голоса за Трента Александера-Арнольда и Алиссон Беккера, но именно Хендерсон стал победителем, получив четверть голосов.

BREAKING — Jordan Henderson is the new Footballer of the Year for 2019-20. The Liverpool and England midfielder held off strong competition from Kevin De Bruyne, Marcus Rashford and other LFC team-mates to win football oldest individual award. Details: https://t.co/fHqoq9Rl1d pic.twitter.com/8s3uCYyGCG

— The FWA (@theofficialfwa) July 24, 2020