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Факты / Спорт

Журналисты выбрали лучшего футболиста сезона-2019/20 в АПЛ

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон признан лучшим футболистом сезона-2019/20 в английской Премьер-лиге по версии журналистов.

30-летний английский хавбек мерсисайдцев опередил в голосовании звезду Манчестер Сити Кевина Де Брюйне и игрока Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорд, а также товарищей по команде Вирджил Ван Дейка и Садио Мане.

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На голосовании журналистов сказалось доминирование подопечных Юргена Клоппа в АПЛ. Также были отданы голоса за Трента Александера-Арнольда и Алиссон Беккера, но именно Хендерсон стал победителем, получив четверть голосов.

— Я хотел бы поблагодарить за поддержку всех, кто за меня проголосовал и The FWA в целом. Чтобы понять насколько эта награда является престижной, достаточно посмотреть на имена победителей, с некоторыми из них мне посчастливилось поиграть, например, Стивен Джеррард, Луис Суарес и Мохаммед Салах, — сказал Хендерсон.

Хендерсон стал первым капитаном Ливерпуля за последние 30 лет, который поднял трофей английской Премьер-лиги.

Для мерсисайдцев последний год выдался выдающимся, кроме чемпионства в Англии, Ливерпуль завоевал трофей Лиги чемпионов в 2019 году, Суперкубок УЕФА и выиграли Клубный чемпионат мира в декабре 2019 года.

Источник: The FWA

Фото: Dreamstime

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