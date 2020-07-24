Дом хавбека Ливерпуля Фабиньо ограбили в ночь празднования мерсисайдцами победы в английской Премьер-лиге.
Считается, что дом бразильского футболиста ограбили, пока никого не было дома в промежутке между 15.00 дня и 4.00 утра.
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По информации местной полиции, грабители похитили несколько ювелирных украшений и угнали автомобиль Audi RS6. Впоследствии машину нашли в Уигане и вернули футболисту.
Следователи провела экспертизу в доме и автомобиле. Сейчас в районе, где проживает футболист ведется расследование, а полиция пытается разыскать свидетелей.
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В течение последних двух лет жертвой грабителей стал сенегальский форвард красных Садио Мане. Его дом обчистили во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19 против мюнхенской Баварии.
Еще раньше от рук грабителей пострадали Деян Ловрен и Роберто Фирмино, а также бывшие игроки мерсисайдцев Пепе Рейна, Даниэль Аггер и Ежи Дудек.
Ливерпуль стал чемпионом Англии впервые за 30 лет. Подопечные Юргена Клоппа оформили титул в 31 туре АПЛ после поражения Манчестер Сити от Челси.
Источник: Liverpool Echo