Дом хавбека Ливерпуля Фабиньо ограбили в ночь празднования мерсисайдцами победы в английской Премьер-лиге.

Считается, что дом бразильского футболиста ограбили, пока никого не было дома в промежутке между 15.00 дня и 4.00 утра.

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По информации местной полиции, грабители похитили несколько ювелирных украшений и угнали автомобиль Audi RS6. Впоследствии машину нашли в Уигане и вернули футболисту.

Следователи провела экспертизу в доме и автомобиле. Сейчас в районе, где проживает футболист ведется расследование, а полиция пытается разыскать свидетелей.

View this post on Instagram About last night… #LFCchampions #LFC #LiverpoolFC A post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc) on Jul 23, 2020 at 1:15am PDT

В течение последних двух лет жертвой грабителей стал сенегальский форвард красных Садио Мане. Его дом обчистили во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19 против мюнхенской Баварии.

Еще раньше от рук грабителей пострадали Деян Ловрен и Роберто Фирмино, а также бывшие игроки мерсисайдцев Пепе Рейна, Даниэль Аггер и Ежи Дудек.

Ливерпуль стал чемпионом Англии впервые за 30 лет. Подопечные Юргена Клоппа оформили титул в 31 туре АПЛ после поражения Манчестер Сити от Челси.

Источник: Liverpool Echo