Футболист мадридского Реала Мариано Диас сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба королевского клуба.

В Реале отметили, что сейчас футболист чувствует себя хорошо и придерживается протокола самоизоляции, находясь дома. Также в клубе добавили, что у Мариано нет симптомов болезни.

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Таким образом, форвард не сможет помочь галактикос в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Матч состоится в Манчестере на стадионе Этихад 7 августа.

Остальные футболисты Реала и тренерский штаб продолжают подготовку к предстоящей игре.

View this post on Instagram A post shared by Mariano Díaz (@marianodiazmejia) on Jul 17, 2020 at 7:37am PDT

Первая встреча команд, состоявшаяся еще 26 февраля, завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 2:1.

В текущем сезоне на счету Диаса семь матчей за основную команду Реала, в которых он отметился одним забитым голом.

Победитель пары Манчестер Сити — Реал Мадрид в 1/4 финала ЛЧ встретится с победителем противостояния Лион — Ювентус.

17 июня УЕФА принял решение доиграть текущий сезона со стадии четвертьфинала в формате Финала восьми в Лиссабоне с финалом на Эштадиу да Луж 23 августа.

Фото: Mariano Díaz