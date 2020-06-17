Исполком Европейского футбольного союза принял окончательное решение о месте проведения остальных матчей текущего розыгрыша Лиги чемпионов и назвал стадионы, где пройдут финальные матчи вплоть до 2024 года.

Лигу чемпионов сезона-2019/20 доиграют в формате финала восьми в Лиссабоне (Португалия).

Однако, где именно состоятся ответные матчи четырех пар (Ювентус — Лион, Барселона — Наполи, Манчестер Сити — Реал и Бавария — Челси) не уточняется. Эти игры отыграют 7 и 8 августа.

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Местом проведения финала станет одна из арен Лиссабона: Эштадиу да Луж или Жозе Алваладе.

Расписание Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20:

7-8 августа: раунд 1/8 финала (стадионы еще не утверждены);

12-15 августа: четвертьфиналы (Лиссабон);

18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон);

23 августа: финал (Лиссабон).

Для матчей четвертьфиналов, полуфиналов также рассматриваться следующие арены: Драгау (Порту) и Афонсу Энрикеш (Гимарайнш).

Начиная со стадии 1/4 финала исход противостояния будет определяться по итогам одной встречи. Стартовый свисток во всех матчах прозвучит в 22.00 по киевскому времени.

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 приостановили 11 марта из-за вспышки Covid-19.

Будущие финалы Лиги чемпионов УЕФА:

Финал 2019/20 должен быть на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, но арена примет решающий матч в 2021 году. Три следующие финальные арены также решили сместить на год позже, чем планировалось изначально.

2020: Эштадиу да Луж или Жозе Алваладе, Лиссабон, Португалия

2021: Олимпийский стадион Ататюрка, Стамбул, Турция

2022: Газпром-Арена, Санкт-Петербург, Россия

2023: Альянц-Арена Мюнхен, Германия

2024: Стадион Уэмбли, Лондон, Англия

Участниками матчей 1/4 финала текущего розыгрыша ЛЧ есть четыре команды: итальянский Аталанта, французский ПСЖ, испанский Атлетико и немецкий РБ Лейпциг.