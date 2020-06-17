Исполком Европейского футбольного союза принял окончательное решение о месте проведения остальных матчей текущего розыгрыша Лиги чемпионов и назвал стадионы, где пройдут финальные матчи вплоть до 2024 года.
Лигу чемпионов сезона-2019/20 доиграют в формате финала восьми в Лиссабоне (Португалия).
Однако, где именно состоятся ответные матчи четырех пар (Ювентус — Лион, Барселона — Наполи, Манчестер Сити — Реал и Бавария — Челси) не уточняется. Эти игры отыграют 7 и 8 августа.
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Местом проведения финала станет одна из арен Лиссабона: Эштадиу да Луж или Жозе Алваладе.
Расписание Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20:
- 7-8 августа: раунд 1/8 финала (стадионы еще не утверждены);
- 12-15 августа: четвертьфиналы (Лиссабон);
- 18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон);
- 23 августа: финал (Лиссабон).
Your #UCL August calendar. pic.twitter.com/M7tjOXXjqo
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 17, 2020
Для матчей четвертьфиналов, полуфиналов также рассматриваться следующие арены: Драгау (Порту) и Афонсу Энрикеш (Гимарайнш).
Начиная со стадии 1/4 финала исход противостояния будет определяться по итогам одной встречи. Стартовый свисток во всех матчах прозвучит в 22.00 по киевскому времени.
Текущий розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 приостановили 11 марта из-за вспышки Covid-19.
Будущие финалы Лиги чемпионов УЕФА:
Финал 2019/20 должен быть на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, но арена примет решающий матч в 2021 году. Три следующие финальные арены также решили сместить на год позже, чем планировалось изначально.
- 2020: Эштадиу да Луж или Жозе Алваладе, Лиссабон, Португалия
- 2021: Олимпийский стадион Ататюрка, Стамбул, Турция
- 2022: Газпром-Арена, Санкт-Петербург, Россия
- 2023: Альянц-Арена Мюнхен, Германия
- 2024: Стадион Уэмбли, Лондон, Англия
Участниками матчей 1/4 финала текущего розыгрыша ЛЧ есть четыре команды: итальянский Аталанта, французский ПСЖ, испанский Атлетико и немецкий РБ Лейпциг.