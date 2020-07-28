Новоиспеченный наставник киевского Динамо Мирча Луческу прибыл в Киев и возложил цветы к подножию памятника легенды бело-синих Валерия Лобановского в столице Украины.

Румынский специалист сделал это перед товарищеским матчем Динамо U-19 с ФК Денгофф, который проходит на стадионе имени Валерия Лобановского.

— Я очень рад быть здесь. Хорошо помню тот период, когда Валерий Лобановский только начинал свою тренерскую работу в киевском клубе. Помню, когда в середине 80-х Динамо играло против Университати из Крайовы. Я был действительно впечатлен игрой того Динамо. Валерий Лобановский — это великий человек, который сделал огромный вклад в развитие футбола, — сказал Луческу возле монумента Лобановского.

27 июля румынские СМИ растиражировали информацию об уходе Луческу, обнародовав письмо Мистера к Игорю Суркису со словами о невозможности возглавлять киевлян из-за негативной реакции части болельщиков.

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В тот же день президент Динамо Киев Игорь Суркис опроверг информацию об отставке Луческу. 28 июля киевское Динамо обнародовало переписку Суркиса и Луческу.

Мирча Луческу назначили тренером киевского Динамо 23 июля. Со специалистом подписали двухлетний контракт с опцией продления на сезон.

Фото: ФК Динамо Київ