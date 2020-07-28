27 июля в румынской прессе появилась информация об отставке с поста главного тренера Динамо Киев Мирчи Луческу через четыре дня после назначения.

В киевском Динамо отметили, что такое письмо действительно было адресовано президенту клуба Игорю Суркису от Луческу еще 25 июля.

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Румынский специалист отметил, что не хотел бы своим присутствием в команде создать любые проблемы клубу и его владельцам, учитывая негативную реакцию части киевских болельщиков.

— К сожалению, я принял решение отказаться от сотрудничества с командой Динамо Киев. Мой приход в команду в качестве главного тренера не имеет ничего общего со стоимостью контракта, поскольку деньги — это последнее, что меня интересовало в данной ситуации. Тем более что ходили слухи о неслыханном контракте, а это абсурдно, учитывая финансовые возможности клуба на данном этапе, — написал Луческу.

В ответ Суркис написал, что волна эмоций части болельщиков клуба не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под руководством румына.

— Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и очень мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага, — отметил Суркис.

Во втором письме к Суркису Мирча отметил, что никогда не пасовал перед трудностями и готов к работе при поддержке руководства.

— Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семьи киевского клуба. Уверен, что вместе с вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и последующей работы клуба под моим руководством, — добавил Луческу.

Полный текст переписки Луческу и Суркиса, которую обнародовали в Динамо Киев.

Листування Ігоря Суркіса та Мірчи Луческу by MariaStepaniuk on Scribd

Информацию об уходе Луческу 27 июля растиражировали румынские СМИ, обнародовав письмо Луческу со словами о невозможности возглавлять киевлян из-за негативной реакции болельщиков.

Луческу на протяжении 12 лет с 2004 по 2016 год был тренером заклятого врага бело-синих — донецкого Шахтера. Во время работы у руля горняков румынский специалист позволял себе одиозные высказывания в сторону Динамо.

Луческу назначили тренером Динамо 23 июля. С румынским специалистом киевский клуб подписал двухлетний контракт с опцией продления на сезон.