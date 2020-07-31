Мадридский Реал представил два комплекта футбольной формы — домашний и гостевой — на сезон-2020/21.
Домашний комплект выполнен в традиционном белом цвете с розовыми вставками, которые расположены по бокам джерси и на обратной стороне воротника с V-образным вырезом.
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На футболке также размещена едва заметная графика, которая олицетворяет современную культуру испанской столицы.
Шорты и гетры будут белыми с тремя розовыми полосками.
Гостевая форма выполнена в розовом цвете с темно-синими элементами. Шорты и гетры повторяют цвета выездной джерси.
Форма голкиперов сливочных будет светло-голубого и оранжевого цветов.
В этом комплекте галактикос сыграют в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити на Этихад. Встреча состоится 7 августа в Манчестере.
Техническим спонсором клуба является немецкий бренд спортивной одежды Adidas. Новенькие джерси уже доступны в официальных магазинах и интернет-магазинах клуба и Adidas. Цена джерси — €89,95 и €129,95.
Фото: FC Real Madrid