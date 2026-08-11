Во время мобилизации состояние здоровья является одним из ключевых критериев, учитываемых при прохождении военно-врачебной комиссии. Однако не каждое заболевание означает непригодность к военной службе.

Многое зависит от тяжести болезни, нарушений функций организма и возможных осложнений.

Факты ICTV разбирались, могут ли мобилизовать без желчного пузыря.

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Берут ли без желчного пузыря в армию

Удаленный желчный пузырь не означает непригодности к военной службе. После такой операции человек может пригодиться к службе, но окончательное решение зависит от состояния здоровья и последствий операции.

Об этом говорится в ответах юристов Юрия Айвазяна и Владислава Дерия на портале Юристы.UA. А критерии, по которым ВЛК должен оценивать такие состояния, определенные приказом Министерства обороны Украины №402.

Айвазян объяснил, что для определения пригодности важен не сам диагноз, а то, есть ли из-за заболевания нарушение функций организма. Поэтому без медицинских документов сделать вывод о состоянии конкретного человека невозможно.

Дерий также отметил, что гастрит и отсутствие желчного пузыря сами по себе не являются основанием для полной негодности. ВЛК должна оценить последствия операции и сопутствующих осложнений.

То есть ответ на вопрос, могут ли мобилизовать без желчного пузыря, зависит не от самого факта операции, а от того, в каком состоянии находится человек после нее.

Мобилизуют ли без желчного пузыря: что предусматривает приказ Минобороны №402

Порядок определения пригодности регулируется приказом Министерства обороны Украины №402 Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Документ содержит Расписание болезней, согласно которому ВЛК определяет степень годности военнообязанного. Действующая редакция документа содержит изменения, внесенные, в частности, приказом Минобороны №262.

Для заболеваний печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы применяется статья 54 расписания болезней Приложения 1 приказа №402. Именно здесь и есть ответ для людей, перенесших удаление желчного пузыря.

Статья 54 разделяет состояния по степени нарушения функций. При значительных нарушениях функции лицо признают непригодным к военной службе с исключением из воинского учета.

При умеренных нарушениях функций и частых обострений человек может быть пригоден к службе в воинских частях довольствия, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

При незначительных нарушениях функций или при наличии объективных данных без нарушения функций, человек пригоден к военной службе.

ВЛК не должна исходить только из названия диагноза. Она определяет, насколько заболевание влияет на функционирование организма.

Удаление желчного пузыря: мобилизуют ли

В статье 54 отдельно предусмотрено отсутствие желчного пузыря без проявлений послехолецистэктомического синдрома в течение 12 месяцев после оперативного лечения. Такое состояние отнесено к пункту “в”. Этот пункт предусматривает состояния с незначительными нарушениями или без нарушений функций. Такие лица пригодны для службы.

Потому само удаление желчного пузыря не дает оснований для признания непригодным. Но другая ситуация, если после удаления желчного возникли осложнения. В пункт “а” статьи 54 (непригодны к службе), в частности, отнесен послехолецистэктомический синдром с тяжелыми проявлениями:

рецидивирующим холедохолитиазом,

стриктурами протоков,

рецидивирующим холангитом,

желтухами,

частыми обострениями хронического панкреатита с тяжелым течением и нарушением функций.

Такие последствия операции могут повлиять на вывод ВЛК о непригодности.

Что учитывает ВЛК при определении пригодности

Итак, если человеку удалили желчный пузырь, для определения пригодности имеют значение:

сколько времени прошло после операции;

есть ли послехолецистэктомический синдром;

возникли ли осложнения после удаления органа;

есть ли нарушение функций печени, желчевыводящих путей или поджелудочной железы;

насколько выражены эти нарушения;

результаты медицинских обследований и медицинские документы.

Следовательно, человека без желчного пузыря могут мобилизовать, если после операции нет состояний, которые по статье 54 дают основания для негодности. Если есть значительные нарушения функций или тяжелые осложнения, это уже может быть основанием для другого вывода ВЛК.

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