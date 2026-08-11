Временно оккупированный Крым окончательно лишился статуса полноценной базы для Черноморского флота РФ. Однако оккупанты и дальше активно применяют полуостров в военных целях.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.

РФ потеряла Крым как базу для флота

По словам Плетенчука, российские оккупанты больше не могут рассматривать Крым как безопасную гавань для своих кораблей.

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В то же время Москва продолжает опираться на военную инфраструктуру полуострова, а ее главным инструментом влияния в Крыму остается воздушный компонент, утверждает представитель ВМС ВСУ.

Однако Силы обороны Украины осуществляют круглосуточную работу по уничтожению российских военных объектов, подчеркнул Плетенчук.

По словам спикера ВМС, работа Сил обороны Украины продолжается в круглосуточном режиме по инфраструктуре, которая обеспечивает дальнейшее присутствие и функционирование оккупационных войск в регионе.

– Там работа практически проходит 24/7. Конечно, это те объекты военной инфраструктуры, которые обеспечивают возможность россиянам в дальнейшем поддерживать свое присутствие, – утверждает он.

Плетенчук подчеркнул, что Крымский полуостров по-прежнему имеет военное значение для Российской Федерации, но уже не как безопасное место для базирования кораблей, которые используют оккупанты.

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