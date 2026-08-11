Россия атаковала автоцистерну на трассе Одесщины: есть погибшие и пострадавшие
- РФ атаковала автоцистерну в Одесской области.
- После удара загорелись грузовик и легковой автомобиль.
В Одесской области враг атаковал автоцистерну, в которой были остатки растительного масла.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Россия атаковала автоцистерну
В результате российского удара загорелся грузовик и легковой автомобиль.
По предварительной информации, в результате российского удара погибли два человека. Еще трое получили ранения.
Пока информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется. На месте работают экстренные и соответствующие службы.
Олег Кипер выразил соболезнования родным и близким погибших.
Днем, 9 сентября, во время ракетной атаки раздались взрывы в Одессе. Поврежден частный дом, там произошел пожар.
В результате ночной российской атаки на Одессу 9 августа пострадали по меньшей мере 9 человек. Повреждены жилые дома, автомобили.
4 августа РФ ударила ракетами по людному месту в Одессе. Три человека получили ранения.
24 июля россияне нанесли комбинированный удар по Одесской области, применив ракеты и ударные дроны. В результате попадания поврежден многоквартирный дом, частные дома, легковые автомобили, также повреждена территория одного из промышленных предприятий. Обошлось без пострадавших и значительных разрушений.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 630-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ОВА