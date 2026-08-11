В Одесской области враг атаковал автоцистерну, в которой были остатки растительного масла.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Россия атаковала автоцистерну

В результате российского удара загорелся грузовик и легковой автомобиль.

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По предварительной информации, в результате российского удара погибли два человека. Еще трое получили ранения.

Пока информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется. На месте работают экстренные и соответствующие службы.

Олег Кипер выразил соболезнования родным и близким погибших.

Днем, 9 сентября, во время ракетной атаки раздались взрывы в Одессе. Поврежден частный дом, там произошел пожар.

В результате ночной российской атаки на Одессу 9 августа пострадали по меньшей мере 9 человек. Повреждены жилые дома, автомобили.

4 августа РФ ударила ракетами по людному месту в Одессе. Три человека получили ранения.

24 июля россияне нанесли комбинированный удар по Одесской области, применив ракеты и ударные дроны. В результате попадания поврежден многоквартирный дом, частные дома, легковые автомобили, также повреждена территория одного из промышленных предприятий. Обошлось без пострадавших и значительных разрушений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 630-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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