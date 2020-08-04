Предстоящие матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, женской Лиги чемпионов и Юношеской лиги УЕФА, которые возобновляются на этой неделе, начнутся с минуты молчания в память о жертвах коронавируса.

Также все футболисты выйдут на поле в футболках с надписью Спасибо на языке, который выберут клубы. Таким образом Союз европейских футбольных ассоциаций хочет поблагодарить всех, кто помогает бороться с пандемией во всем мире.

— Мне приятно, что наши соревнования возвращаются, но мы не должны забывать тех людей, чья преданность и личные жертвы дали нам возможность снова начать играть, — сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

Кроме слов благодарности, во время телетрансляций матчей УЕФА выделит рекламное время для роликов с участием игроков, где они лично выразят благодарность.

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Кроме надписей Спасибо на джерси, капитаны команд выйдут на августовские матчи еврокубков с повязками Нет расизму, чтобы напомнить о единой позиции УЕФА и европейского футбола — позиции неприятия любой формы дискриминации в спорте и обществе.

Начиная с 1/4 финала матче доиграют в формате Финала восьми. Победитель Лиги чемпионов определится в Лиссабоне на Эштадиу Да Луж, а Лиги Европы в Кельне на арене Рейн Энерги. Матчи будут проходить в формате одной встречи.