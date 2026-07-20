Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года.

Обладатель Золотой бутсы определился после матчей за третье место и самого финала ЧМ-2026.

Мбаппе – лучший бомбардир ЧМ-2026

После четвертьфиналов борьбу за Золотой мяч продолжили вести лишь два футболиста – Килиан Мбаппе и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

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Решающими стали матчи полуфинала, игра за третье место, в которой сыграл Мбаппе, и сам финал, где играл Месси.

В матче против Англии за третье место на ЧМ-2026 Килиан Мбаппе оформил дубль, благодаря чему обогнал Месси по количеству забитых голов.

Месси нужно было забить в ворота Испании, чтобы выйти в лидеры, однако аргентинцы смогли нанести хотя бы какой-то удар по воротам Фурии Рохи лишь во втором дополнительном тайме после пропущенного гола от Феррана Торреса.

Таким образом, Мбаппе завершил чемпионат мира, завоевав Золотую бутсу.

На предыдущем ЧМ-2022 в Катаре Мбаппе также стал лучшим бомбардиром турнира.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026

1. Килиан Мбаппе (Франция) – 10 голов;

2. Лионель Месси (Аргентина) – 8;

3-4. Джуд Беллингем (Англия) – 7;

3-4. Эрлинг Холанд (Норвегия) – 7;

5-6. Гарри Кейн (Англия) – 6;

5-6. Усман Дембеле (Франция) – 6;

Благодаря такой результативности на ЧМ-2026 Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Третий мундиаль он завершает с общим показателем в 22 забитых мяча.

Кроме того, Мбаппе стал лишь четвертым футболистом в истории чемпионатов мира, сумевшим забить десять или более голов в рамках одного турнира.

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