Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026, опередив Месси
- Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 с 10 голами и во второй раз подряд завоевал Золотую бутсу.
- Месси не смог догнать Мбаппе в финале, поэтому француз единолично возглавил список бомбардиров ЧМ-2026.
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года.
Обладатель Золотой бутсы определился после матчей за третье место и самого финала ЧМ-2026.
Мбаппе – лучший бомбардир ЧМ-2026
После четвертьфиналов борьбу за Золотой мяч продолжили вести лишь два футболиста – Килиан Мбаппе и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
Решающими стали матчи полуфинала, игра за третье место, в которой сыграл Мбаппе, и сам финал, где играл Месси.
В матче против Англии за третье место на ЧМ-2026 Килиан Мбаппе оформил дубль, благодаря чему обогнал Месси по количеству забитых голов.
Месси нужно было забить в ворота Испании, чтобы выйти в лидеры, однако аргентинцы смогли нанести хотя бы какой-то удар по воротам Фурии Рохи лишь во втором дополнительном тайме после пропущенного гола от Феррана Торреса.
Таким образом, Мбаппе завершил чемпионат мира, завоевав Золотую бутсу.
На предыдущем ЧМ-2022 в Катаре Мбаппе также стал лучшим бомбардиром турнира.
Лучшие бомбардиры ЧМ-2026
- 1. Килиан Мбаппе (Франция) – 10 голов;
- 2. Лионель Месси (Аргентина) – 8;
- 3-4. Джуд Беллингем (Англия) – 7;
- 3-4. Эрлинг Холанд (Норвегия) – 7;
- 5-6. Гарри Кейн (Англия) – 6;
- 5-6. Усман Дембеле (Франция) – 6;
Благодаря такой результативности на ЧМ-2026 Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Третий мундиаль он завершает с общим показателем в 22 забитых мяча.
Кроме того, Мбаппе стал лишь четвертым футболистом в истории чемпионатов мира, сумевшим забить десять или более голов в рамках одного турнира.