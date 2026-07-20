Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 20 июля 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – американка Джессика Пегула.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.

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Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему является Элина Свитолина, за ней в рейтинге следует Марта Костюк. Теннисистки сохранили свои позиции и занимают десятое и 11-е места соответственно.

Улучшили свое положение в рейтинге Александра Олейникова, Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

А вот Даяна Ястремская опустилась на 14 позиций.

10. (10). Элина Свитолина – 4 351 очко;

11. (11). Марта Костюк – 3 926 очков;

45. (52). Александра Олейникова – 1 132 очка;

54. (56). Дарья Снигур – 1 027 очков;

56. (59). Ангелина Калинина – 1 019 очков;

58. (61) Юлия Стародубцева – 1 017 очков;

88. (74). Даяна Ястремская – 867 очков;

140. (136) Вероника Подрез – 553 очка.

Рейтинг WTA от 20 июля 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA изменений не произошло.

(1). Арина Соболенко – 8 550 очков;

(2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 143 очка;

(3). Джессика Пегула (США) – 6 301 очко;

(4). Коко Гауфф (США) – 6 649 очков;

(5). Мирра Андреева – 5 293 очка;

(6) Каролина Мухова (Чехия) – 5 168 очков.

(7) Линда Носкова (Чехия) – 5 119 очков;

(8). Ига Свентек (Польша) – 4 539 очков;

(9). Аманда Анисимова (США) – 4 353 очка;

(10). Элина Свитолина (Украина) – 4 351 очко.

На этой неделе стартуют два турнира серии WTA 250 в Гамбурге и Праге, а также челленджер WTA 125 в Палермо. В Гамбурге заявлены Олейникова и Калинина. В Праге должны выступить Снигур и Подрез.

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