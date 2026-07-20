Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк без изменений, Ястремская опустилась на 14 мест
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 20 июля 2026 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – американка Джессика Пегула.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины по-прежнему является Элина Свитолина, за ней в рейтинге следует Марта Костюк. Теннисистки сохранили свои позиции и занимают десятое и 11-е места соответственно.
Улучшили свое положение в рейтинге Александра Олейникова, Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.
А вот Даяна Ястремская опустилась на 14 позиций.
- 10. (10). Элина Свитолина – 4 351 очко;
- 11. (11). Марта Костюк – 3 926 очков;
- 45. (52). Александра Олейникова – 1 132 очка;
- 54. (56). Дарья Снигур – 1 027 очков;
- 56. (59). Ангелина Калинина – 1 019 очков;
- 58. (61) Юлия Стародубцева – 1 017 очков;
- 88. (74). Даяна Ястремская – 867 очков;
- 140. (136) Вероника Подрез – 553 очка.
Рейтинг WTA от 20 июля 2026 года
В первой десятке обновленного рейтинга WTA изменений не произошло.
- (1). Арина Соболенко – 8 550 очков;
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 143 очка;
- (3). Джессика Пегула (США) – 6 301 очко;
- (4). Коко Гауфф (США) – 6 649 очков;
- (5). Мирра Андреева – 5 293 очка;
- (6) Каролина Мухова (Чехия) – 5 168 очков.
- (7) Линда Носкова (Чехия) – 5 119 очков;
- (8). Ига Свентек (Польша) – 4 539 очков;
- (9). Аманда Анисимова (США) – 4 353 очка;
- (10). Элина Свитолина (Украина) – 4 351 очко.
На этой неделе стартуют два турнира серии WTA 250 в Гамбурге и Праге, а также челленджер WTA 125 в Палермо. В Гамбурге заявлены Олейникова и Калинина. В Праге должны выступить Снигур и Подрез.