Сегодня, 20 июля, в Одессе раздался взрыв.

Об этом сообщают местные медиа.

Взрыв в Одессе сегодня, 20 июля: что известно

Перед взрывом в Одессе командование Воздушных сил предупреждало об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Впоследствии военные зафиксировали скоростную цель и реактивные дроны в направлении Одесской области.

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По данным командования Воздушных сил, скоростная цель направлялась в Черноморск или Одессу.

Сегодня утром враг совершил ракетную атаку на Одессу. Пострадала инфраструктура.

19 июля Россия атаковала сухогруз Golden Leo тремя ракетами Х-59/Х-69. В момент удара на борту находились 17 членов экипажа – граждане Сирии и Индии, а также лоцман филиала Дельта-лоцман государственного предприятия Администрация морских портов Украины. По состоянию на 20 июля известно о десяти погибших.

Утром 19 июля Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Один человек получил ранение.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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