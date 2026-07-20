Правоохранители задержали 24-летнего водителя Mercedes, который, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Бродах Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Смертельное ДТП во Львовской области: что известно

По данным прокуратуры, смертельное ДТП в Бродах 20 июля произошло около 02:00.

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По предварительным данным, 24-летний водитель Mercedes, ехавший по улице Ивана Богуна, не справился с управлением на повороте. Автомобиль съехал на обочину, врезался в дерево и бетонную опору линии электропередачи, после чего перевернулся.

В салоне находились шесть человек — водитель и пять несовершеннолетних пассажиров.

В результате аварии погибли три девушки — две 16-летние и одна 15-летняя. Еще одну 16-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Также получил травмы 17-летний парень, который после ДТП сам обратился к врачам.

По предварительным данным, компания возвращалась с празднования дней рождения двух пассажиров.

После аварии водитель скрылся с места происшествия, но правоохранители быстро установили, где он находится, и задержали его.

Медицинский осмотр показал, что уровень алкоголя в его организме почти вдвое превышал допустимую норму.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.

Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному уведомления о подозрении.

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