Скейтбордистка из Киева впервые выполнила крутой трюк и это отметил Тони Хоук

Украинский скейтбордистка Светлана Юрченко засветилась на странице легендарного Тони Хоука, который выложил видео с девушкой.

В небольшом ролике Юрченко выполнила свой первый в жизни кикфлип и бурно на это отреагировала. Очевидно, искренняя и эмоциональная реакция украинки очень понравилась Хоуку, что он поделился видео на своей странице.

— Один из немногих положительных моментов в эти странные и страшные времена это то, что можно повысить свой интерес к обучению скейтбординга. За это время появилось очень много новичков, которые делают первые шаги в этом виде спорта. Приятно видеть, как они учатся или заново учатся кататься после паузы. Я думаю, что их преследует такое же ощущение, как и Светлану Юрченко, когда она выполнила свой первый кикфлип. Продолжайте работать, это того стоит, — написал Хоук.

View this post on Instagram A post shared by Tony Hawk (@tonyhawk) on Aug 3, 2020 at 7:03pm PDT

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У самого Хоука 5,8 млн подписчиков, а это видео уже успели посмотреть более 1,5 млн пользователей. Позже в соцсети появилась реакция девушки на пост Хоука (На видео присутствует нецензурная лексика).

she actually reacted to this pic.twitter.com/511FH5znfi — (@bewarechameleon) August 5, 2020

Кто такой Тони Хоук?

Сейчас легендарному американскому скейтбордисту 52 года. Он стал первым, кому удалось выполнить трюк Indy 900 — два с половиной оборота в воздухе с приземлением в противоположную сторону.

По словам Хоука, ценой этого трюка стали сломанное плечо, 20 сотрясений мозга и почти 13 лет подготовки. Хоук сделал его в 1999 году в 31-летнем возрасте, а затем дважды повторил: в 43 и 48.

По рассказам самого скейтбордиста, многие люди считают, что его не существует в реальности, а Тони Хоук — это лишь персонаж игры.

Фото: Sve Yurchenko