Скейтбордистка из Киева впервые выполнила крутой трюк и это отметил Тони Хоук

Украинский скейтбордистка Светлана Юрченко засветилась на странице легендарного Тони Хоука, который выложил видео с девушкой.

В небольшом ролике Юрченко выполнила свой первый в жизни кикфлип и бурно на это отреагировала. Очевидно, искренняя и эмоциональная реакция украинки очень понравилась Хоуку, что он поделился видео на своей странице.

У самого Хоука 5,8 млн подписчиков, а это видео уже успели посмотреть более 1,5 млн пользователей. Позже в соцсети появилась реакция девушки на пост Хоука (На видео присутствует нецензурная лексика).

