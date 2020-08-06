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Факты / Спорт

Скейтбордистка из Киева впервые выполнила крутой трюк и это отметил Тони Хоук

Украинский скейтбордистка Светлана Юрченко засветилась на странице легендарного Тони Хоука, который выложил видео с девушкой.

В небольшом ролике Юрченко выполнила свой первый в жизни кикфлип и бурно на это отреагировала. Очевидно, искренняя и эмоциональная реакция украинки очень понравилась Хоуку, что он поделился видео на своей странице.

— Один из немногих положительных моментов в эти странные и страшные времена это то, что можно повысить свой интерес к обучению скейтбординга. За это время появилось очень много новичков, которые делают первые шаги в этом виде спорта. Приятно видеть, как они учатся или заново учатся кататься после паузы. Я думаю, что их преследует такое же ощущение, как и Светлану Юрченко, когда она выполнила свой первый кикфлип. Продолжайте работать, это того стоит, — написал Хоук.

 

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У самого Хоука 5,8 млн подписчиков, а это видео уже успели посмотреть более 1,5 млн пользователей. Позже в соцсети появилась реакция девушки на пост Хоука (На видео присутствует нецензурная лексика).

Кто такой Тони Хоук?

Сейчас легендарному американскому скейтбордисту 52 года. Он стал первым, кому удалось выполнить трюк Indy 900 — два с половиной оборота в воздухе с приземлением в противоположную сторону.

По словам Хоука, ценой этого трюка стали сломанное плечо, 20 сотрясений мозга и почти 13 лет подготовки. Хоук сделал его в 1999 году в 31-летнем возрасте, а затем дважды повторил: в 43 и 48.

По рассказам самого скейтбордиста, многие люди считают, что его не существует в реальности, а Тони Хоук — это лишь персонаж игры.

Фото: Sve Yurchenko

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