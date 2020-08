Скейтбордистка із Києва вперше виконала крутий трюк і це відзначив Тоні Хоук

Українська скейтбордистка Світлана Юрченко засвітилася на сторінці легендарного Тоні Хоука, який виклав відео з дівчиною.

У невеличкому ролику Юрченко виконала свій перший у житті кікфліп та бурхливо на це відреагувала. Вочевидь, щира та емоційна реакція українки дуже сподобалося Хоуку, що він поділився відео на своїй сторінці.

У самого Хоука 5,8 млн підписників, а це відео вже встигли подивитися понад 1,5 млн користувачів. Пізніше у соцмережі з’явилася реакція дівчини на пост Хоука (На відео присутня нецензурна лексика).

