PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Скейтбордистка із Києва вперше виконала крутий трюк і це відзначив Тоні Хоук

Українська скейтбордистка Світлана Юрченко засвітилася на сторінці легендарного Тоні Хоука, який виклав відео з дівчиною.

У невеличкому ролику Юрченко виконала свій перший у житті кікфліп та бурхливо на це відреагувала. Вочевидь, щира та емоційна реакція українки дуже сподобалося Хоуку, що він поділився відео на своїй сторінці.

— Один з небагатьох позитивних моментів у ці дивні та страшні часи це те, що можна підвищити свій інтерес до навчання скейтбордингу. За цей час з’явилося дуже багато новачків, які роблять перші кроки у цьому виді спорту. Приємно бачити, як вони навчаються або заново вчаться кататися після паузи. Я гадаю, що їх переслідує таке ж відчуття, як і Світлану Юрченко, коли вона виконала свій перший кікфліп. Продовжуйте працювати, це того варте, – написав Хоук.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Tony Hawk (@tonyhawk) on

Читайте: Брейк-данс та скейтбординг внесли до програми Олімпійських ігор у Парижі

У самого Хоука 5,8 млн підписників, а це відео вже встигли подивитися понад 1,5 млн користувачів. Пізніше у соцмережі з’явилася реакція дівчини на пост Хоука (На відео присутня нецензурна лексика).

Хто такий Тоні Хоук?

Зараз легендарному американському скейтбордисту 52 роки. Він став першим, кому вдалося виконати трюк Indy 900 – два з половиною оберти у повітрі з приземленням у протилежну сторону.

За словами Хоука, ціною цього трюку стали зламане плече, 20 струсів мозку і майже 13 років підготовки. Хоук зробив його у 1999 році у 31-річному віці, а потім двічі повторив: в 43 та 48.

За розповідями самого скейтбордиста, багато людей вважають, що його не існує в реальності, а Тоні Хоук – це лише персонаж гри.

Фото: Sve Yurchenko

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка