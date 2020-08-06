Скейтбордистка із Києва вперше виконала крутий трюк і це відзначив Тоні Хоук

Українська скейтбордистка Світлана Юрченко засвітилася на сторінці легендарного Тоні Хоука, який виклав відео з дівчиною.

У невеличкому ролику Юрченко виконала свій перший у житті кікфліп та бурхливо на це відреагувала. Вочевидь, щира та емоційна реакція українки дуже сподобалося Хоуку, що він поділився відео на своїй сторінці.

— Один з небагатьох позитивних моментів у ці дивні та страшні часи це те, що можна підвищити свій інтерес до навчання скейтбордингу. За цей час з’явилося дуже багато новачків, які роблять перші кроки у цьому виді спорту. Приємно бачити, як вони навчаються або заново вчаться кататися після паузи. Я гадаю, що їх переслідує таке ж відчуття, як і Світлану Юрченко, коли вона виконала свій перший кікфліп. Продовжуйте працювати, це того варте, – написав Хоук.

View this post on Instagram A post shared by Tony Hawk (@tonyhawk) on Aug 3, 2020 at 7:03pm PDT

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У самого Хоука 5,8 млн підписників, а це відео вже встигли подивитися понад 1,5 млн користувачів. Пізніше у соцмережі з’явилася реакція дівчини на пост Хоука (На відео присутня нецензурна лексика).

she actually reacted to this pic.twitter.com/511FH5znfi — (@bewarechameleon) August 5, 2020

Хто такий Тоні Хоук?

Зараз легендарному американському скейтбордисту 52 роки. Він став першим, кому вдалося виконати трюк Indy 900 – два з половиною оберти у повітрі з приземленням у протилежну сторону.

За словами Хоука, ціною цього трюку стали зламане плече, 20 струсів мозку і майже 13 років підготовки. Хоук зробив його у 1999 році у 31-річному віці, а потім двічі повторив: в 43 та 48.

За розповідями самого скейтбордиста, багато людей вважають, що його не існує в реальності, а Тоні Хоук – це лише персонаж гри.

Фото: Sve Yurchenko