Украина обошла Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА

Победа донецкого Шахтера над швейцарским Базелем в четвертьфинале Лиги Европы позволила Украине подняться на девятую строчку таблицы коэффициентов УЕФА, обойдя Нидерланды.

Поскольку у стран, которые на данный момент размещаются ниже Украине, представительства в текущем сезоне еврокубков не осталось, то Украина сохранит эту позицию.

Читайте: Шахтер разгромил Базель и вышел в 1/2 финала Лиги Европы

Впрочем, обойти Бельгию, которая находится на восьмом месте не удастся, даже если Шахтер выиграет трофей.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 101,140

2. Англия — 90,176

3. Германия — 72,641

4. Италия — 69,939

5. Франция — 57,082

6. Португалия — 49,449

7. Россия — 45,549

8. Бельгия — 37,900

9. Украины — 35,900

10. Нидерланды — 35,750

В таблице коэффициентов продолжает лидировать Испания, вслед расположилась Англия, а замыкает тройку лидеров Германия.

На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов и полуфинал Лиги Европы осталось представительство шести стран: три клуба из Испании, по два из Германии, Англии, Франции, Италии и один из Украины.

Клубный рейтинг УЕФА

Победа над Базелем помогла горнякам обойти в клубном рейтинге УЕФА лондонский Челси. Шахтер поднялся на одну позицию и теперь занимает 14 место.

За последние пять сезонов Шахтер набрал 84 балла и имеет шансы улучшить этот показатель. Сейчас горняки набрали 21 балл в текущем сезоне еврокубков.

На 12 и 13 строчке расположились лондонский Тоттенхэм и дортмундская Боруссия, которые имеют по 85 очков, но уже вылетели из еврокубков.

Лидером рейтинга остается мадридский Реал, вслед идет Барселона и мюнхенская Бавария.