Украина обошла Нидерланды в таблице коэффициентов УЕФА

Победа донецкого Шахтера над швейцарским Базелем в четвертьфинале Лиги Европы позволила Украине подняться на девятую строчку таблицы коэффициентов УЕФА, обойдя Нидерланды.
Поскольку у стран, которые на данный момент размещаются ниже Украине, представительства в текущем сезоне еврокубков не осталось, то Украина сохранит эту позицию.
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Впрочем, обойти Бельгию, которая находится на восьмом месте не удастся, даже если Шахтер выиграет трофей.
Таблица коэффициентов УЕФА:
- 1. Испания — 101,140
- 2. Англия — 90,176
- 3. Германия — 72,641
- 4. Италия — 69,939
- 5. Франция — 57,082
- 6. Португалия — 49,449
- 7. Россия — 45,549
- 8. Бельгия — 37,900
- 9. Украины — 35,900
- 10. Нидерланды — 35,750
В таблице коэффициентов продолжает лидировать Испания, вслед расположилась Англия, а замыкает тройку лидеров Германия.
На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов и полуфинал Лиги Европы осталось представительство шести стран: три клуба из Испании, по два из Германии, Англии, Франции, Италии и один из Украины.
Клубный рейтинг УЕФА
Победа над Базелем помогла горнякам обойти в клубном рейтинге УЕФА лондонский Челси. Шахтер поднялся на одну позицию и теперь занимает 14 место.
За последние пять сезонов Шахтер набрал 84 балла и имеет шансы улучшить этот показатель. Сейчас горняки набрали 21 балл в текущем сезоне еврокубков.
На 12 и 13 строчке расположились лондонский Тоттенхэм и дортмундская Боруссия, которые имеют по 85 очков, но уже вылетели из еврокубков.
Лидером рейтинга остается мадридский Реал, вслед идет Барселона и мюнхенская Бавария.