Наступательная группировка российской армии, задействованная в войне против Украины, насчитывает 721 300 военнослужащих.

Российское командование не отказывается от планов по захвату украинских территорий и продолжает использовать тактику массированных пехотных штурмов.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Times, которое было опубликовано 26 июня.

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По словам главнокомандующего, российское военное руководство не отказалось от намерений захватить украинские территории.

Для достижения этой цели оккупационные войска по-прежнему применяют тактику массированных пехотных штурмов.

— Как и в прошлом году, они продолжают свои операции с помощью пехотных подразделений, применяя тактику “тысячи порезов”, пытаясь проникнуть как можно глубже в нашу оборону. Их главная цель, как и раньше, — захват нашей территории, — подчеркнул Сырский.

Также главнокомандующий обозначил основные военные цели Украины.

Сырский отметил, что, учитывая значительный потенциал России, для Сил обороны Украины крайне важно не упустить те возможности, которыми украинские военные располагают “благодаря поддержке наших партнеров и союзников”.

Главнокомандующий также подчеркнул, что в настоящее время у Украины больше FPV-дронов, чем у России военных на украинской территории.

По его словам, ударный потенциал украинских FPV уже превышает возможности российской стороны, а количество боевых вылетов таких беспилотников в течение суток почти вдвое превышает показатели войск РФ.

Ранее Сырский заявлял, что по состоянию на начало июня враг усилил группировки на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях, где общая численность сил противника составляет около 140 тыс. человек.

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