Российские войска атаковали город Одесса днем ​​во вторник, 21 июля. В результате удара поврежден жилой дом, есть пострадавшие люди.

О последствиях российской атаки в Одессу рассказали руководители ОВА Олег Кипер и глава МВА Сергей Лысак.

Взрывы в Одессе 21 июля: какие последствия атаки РФ

Российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Одесскому региону.

Сейчас смотрят

По информации городской военной администрации, на данный момент известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу.

Среди них – 17-летний парень и 23-летняя девушка. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как рассказали в областной военной администрации, в центре Одессы повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома и учреждения.

Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 609-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.