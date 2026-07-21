Взрывы в Одессе: поврежден жилой дом, есть пострадавшие
Российские войска атаковали город Одесса днем во вторник, 21 июля. В результате удара поврежден жилой дом, есть пострадавшие люди.
О последствиях российской атаки в Одессу рассказали руководители ОВА Олег Кипер и глава МВА Сергей Лысак.
Взрывы в Одессе 21 июля: какие последствия атаки РФ
Российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Одесскому региону.
По информации городской военной администрации, на данный момент известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу.
Среди них – 17-летний парень и 23-летняя девушка. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Как рассказали в областной военной администрации, в центре Одессы повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома и учреждения.
Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 609-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.