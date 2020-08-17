17 серпня Факти ICTV проведуть трансляцію матчу Інтер – Шахтар, який відбудеться в рамках півфіналу Ліги Європи 2019/20.

Через пандемію коронавірусу формат плей-оф турніру було скорочено до одного матчу, отже, путівка до фіналу Ліги Європи розіграється сьогодні.

Гра відбуватиметься на нейтральному полі в німецькому Дюссельдорфі без уболівальників на трибунах.

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Про Інтер. Італійський клуб програв титул Серії А Ювентусу, фінішувавши із кращою статистикою забитих та пропущених голів, але одно очко в результаті коштувало звання чемпіонів Італії.

Також нерадзуррі не змогли виграти Кубок Італії, де у півфіналі їх вибив Наполі.

Крім того, Інтер вилетів цього сезону з Ліги чемпіонів, показавши невдалі результати в груповому раунді проти не найсильнішої Славії з Праги.

Отже, Інтер має можливість виправити ці виступи, опинившись у півфіналі Ліги Європи 2019/20.

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Про Шахтар. Українці вкотре були найсильнішими під час внутрішньої кампанії та четвертий сезон поспіль зберегли чемпіонство в Українській прем’єр-лізі. Водночас Кубок України та Суперкубок України гірникам не дістався.

У Лізі чемпіонів нинішнього сезону, на жаль для Шахтаря, він програв заключний матч групового етапу проти Аталанти і вилетів зі змагань.

А втім, Шахтар буде задоволений своїми досягненнями, знаючи, що виграш в УПЛ означає, що вони зможуть змагатися в Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

Текстова онлайн-трансляція матчу Інтер – Шахтар розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.