С начала полномасштабного вторжения России в Украину правоохранители зафиксировали более 16 тыс. уголовных производств по фактам атак российских дронов малого радиуса действия на гражданских.

Это является тактикой террора, которую целенаправленно применяет враг против мирного населения, заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Россияне дистанционно убивают гражданских дронами

— Сегодня утром на обычном рынке в Херсоне российский дрон атаковал 52-летнего продавца. Дрон кружил. Выжидал. И ударил. Не по военному объекту. Не по технике. По гражданскому человеку, который не имел никакого отношения к армии, – сообщил генпрокурор во вторник, 4 августа.

По его словам, мужчина получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения. Ему оказали медицинскую помощь. По факту военного преступления начато досудебное расследование.

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Кравченко подчеркнул, что это “не единичный случай жестокости отдельного оператора ВС РФ”.

— Дистанционные убийства мирного населения с помощью FPV-дронов стали методом террора на прифронтовых территориях. Нарушение и пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права Россия совершает системно, осознанно и показательно, – отметил генпрокурор.

Он сообщил, что с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 16 тыс. уголовных производств по фактам атак дронов малого радиуса действия по гражданским.

Наибольшее количество таких преступлений зафиксировано в Херсонской области, Донецкой области, Днепропетровской области и Сумской области.

По данным генпрокурора, в 2022–2023 годах зафиксировано 187 таких преступлений. В 2024 году их количество выросло в 14 раз – до 2 685. В 2025 году этот показатель увеличился еще почти втрое – до 7 787.

— Это не случайность и не “побочный эффект” боевых действий. Это выбранная тактика российских преступников, которая продолжается до сих пор. С начала 2026 года уже зафиксировано 2 614 таких преступлений, – отметил Кравченко.

Генпрокурор уточнил, что в результате таких преступлений РФ пострадали почти 7 тыс. людей, среди них – 179 детей. Погибли 967 человек, в том числе 10 детей.

Враг охотится на медиков, спасателей и полицейских

По словам Кравченко, российские военные особенно прицельно охотятся на медицинских работников, спасателей, полицейских, журналистов, коммунальщиков и представителей гуманитарных миссий.

Зафиксировано 43 случая применения российскими операторами БпЛА тактики двойного удара.

— После первой атаки они ждали, пока к пострадавшим прибудут на помощь другие люди, и наносили повторный удар, – рассказал Кравченко.

Он заверил, что каждый такой удар документируют правоохранители. Их задача – установить оператора, подразделение и всю цепочку командования. В ряде уголовных производств имена причастных уже известны.

— Ответственность за эти преступления – это не вопрос “если”, а вопрос “когда”. Она будет неотвратимой, – добавил Кравченко.

По его словам, международные партнеры Украины вводят персональные санкции против причастных к пыткам и убийствам украинских военнопленных и гражданских, а еще вводят запрет на въезд для всех, кто воевал против Украины в составе ВС РФ.

— Каждый ответственный предстанет перед судом и будет ощущать действие международного правосудия, – резюмировал генпрокурор.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку российского дрона на гражданского мужчину в Херсоне, которая произошла утром 4 августа.

Он подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию из-за издевательств над гражданским населением.

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