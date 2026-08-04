Киевскую область атакуют российские дроны, работает ПВО — ОВА
Во вторник, 4 августа, прогремели взрывы на Киевщине. В области зафиксировано движение вражеских дронов.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
Взрывы на Киевщине 4 августа: какие последствия
— Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО, — говорится в сообщении.
Украинцев просят не делать фото и видео работы Сил обороны.
— Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги, — отмечают в ОВА.
Напомним, в ночь против 2 августа российские войска во второй раз за сутки атаковали склад компании Rozetka.
В складские помещения в Броварах Киевской области попали два ударных дрона типа Shahed. В результате атаки возник пожар, который ликвидировали спасатели.
В Броварском районе в результате российской атаки поврежден частный жилой дом. К счастью, среди населения пострадавших нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 622-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.