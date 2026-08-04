Кабинет Министров Украины принял постановление, окончательно закрепляющее национальный алгоритм Купина в качестве основного стандарта для квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Он заменит устаревшие советские стандарты ГОСТ уже с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в Минцифры.

Украина окончательно переходит на новый стандарт КЭП Купина

Алгоритм Купина — это современная разработка в области украинской криптографии, призванная защитить электронные подписи от современных киберугроз и обеспечить технологическую независимость цифровых продуктов государства.

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Смена стандарта не создаст неудобств для пользователей и не потребует срочных действий:

Спешить с перевыпуском ключей не нужно. Все ранее выданные электронные подписи останутся действительными до истечения срока действия их сертификатов.

Все файлы, соглашения и отчеты, подписанные по старым алгоритмам ГОСТ, полностью сохраняют свою юридическую силу.

Сервисы и цифровые системы будут автоматически распознавать старые подписи при проверке документов, а новые операции будут проводиться уже по стандарту Купина.

Начиная с 1 сентября 2026 года, все новые сертификаты КЭП будут выдаваться исключительно по новому стандарту.

Однако специалисты советуют бизнесу и IT-разработчикам действовать проактивно: стоит уже сейчас уточнить в службе технической поддержки своих систем, поддерживает ли текущее программное обеспечение Купина стандарт.

Своевременная настройка позволит избежать сбоев в бизнес-процессах после 1 сентября.

Фото: magnific.com

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