Украина окончательно переходит на новый стандарт КЭП Купина: Кабмин принял решение
Кабинет Министров Украины принял постановление, окончательно закрепляющее национальный алгоритм Купина в качестве основного стандарта для квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Он заменит устаревшие советские стандарты ГОСТ уже с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в Минцифры.
Украина окончательно переходит на новый стандарт КЭП Купина
Алгоритм Купина — это современная разработка в области украинской криптографии, призванная защитить электронные подписи от современных киберугроз и обеспечить технологическую независимость цифровых продуктов государства.
Смена стандарта не создаст неудобств для пользователей и не потребует срочных действий:
- Спешить с перевыпуском ключей не нужно. Все ранее выданные электронные подписи останутся действительными до истечения срока действия их сертификатов.
- Все файлы, соглашения и отчеты, подписанные по старым алгоритмам ГОСТ, полностью сохраняют свою юридическую силу.
- Сервисы и цифровые системы будут автоматически распознавать старые подписи при проверке документов, а новые операции будут проводиться уже по стандарту Купина.
- Начиная с 1 сентября 2026 года, все новые сертификаты КЭП будут выдаваться исключительно по новому стандарту.
Однако специалисты советуют бизнесу и IT-разработчикам действовать проактивно: стоит уже сейчас уточнить в службе технической поддержки своих систем, поддерживает ли текущее программное обеспечение Купина стандарт.
Своевременная настройка позволит избежать сбоев в бизнес-процессах после 1 сентября.
Фото: magnific.com