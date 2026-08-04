Военные, освобожденные условно-досрочно от отбывания наказания для прохождения службы по контракту, получили право на ежегодные отпуска и перевод между подразделениями ВСУ. Также у них теперь будет больше оснований для увольнения.

Соответствующий закон №15225 подписал президент Украины Владимир Зеленский, говорится на сайте Верховной Рады.

Ежегодный отпуск для военных среди бывших осужденных

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

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Как сообщает Министерство обороны Украины, до принятия закона военные среди бывших осужденных имели право только отпуска по семейным обстоятельствам, по другим уважительным причинам (продолжительностью не более 10 дней) и на лечение.

Теперь для них доступны другие виды отпусков. В частности, ежегодный основной отпуск продолжительностью 15 дней может предоставляться по решению командира. Однако это происходит в следующих условиях:

прекращен административный надзор по военному;

он прослужил не менее одного года со дня вступления контракта в силу.

Военнослужащие могут делить этот отпуск на части с сохранением материального и денежного довольствия, а также получить пособие на оздоровление в размере месячного ДД.

Такой отпуск можно получить, если основная его часть составит не менее 10 дней. Кроме этого, в соответствующем подразделении не должно одновременно отсутствовать более 30% общего количества бойцов.

Предоставление ежегодного основного отпуска возможно только по решению командира и по личному желанию военнослужащего.

В то же время к продолжительности основного и дополнительного отпуска (по семейным обстоятельствам до 10 дней) добавляется время на проезд по Украине – до двух суток в одну сторону.

Другие виды отпусков для военных среди бывших осужденных

Бывшие осужденные военнослужащие, вернувшиеся из плена, имеют право на неделимый 90-дневный дополнительный отпуск с сохранением выплат по собственному желанию.

Кроме того, украинским защитницам предоставляется отпуск по беременности и родам.

Отпуска для лечения после болезней или ранений предоставляются с сохранением денежного и материального обеспечения в порядке, определенном Министерством обороны.

Перевод между подразделениями для бывших осужденных

Военнослужащие среди бывших осужденных могут проходить службу по контракту исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей, утверждают в Минобороны.

Однако они смогут переводиться между подразделениями ВСУ, если отслужили не менее одного года по контракту в специализированных подразделениях и против них прекращен административный надзор.

В то же время такие военные смогут перевестись в подразделения обеспечения, независимо от срока службы, после болезни или ранения. Для этого им требуется заключение ВВК относительно болезни или ранения, полученных в результате защиты Украины.

Основания для досрочного прекращения контракта

Для военнослужащих среди бывших осужденных предусмотрено увольнение в связи с новым приговором, предусматривающим ограничение или лишение свободы, или в связи с окончанием особого периода, или объявлением решения о демобилизации.

Ранее они имели право на увольнение только по состоянию здоровья на основании заключения ВВК о полной или частичной непригодности с пересмотром через 6-12 месяцев.

Как рассказали в Минобороны, новый закон предусматривает, что если такие военные не проявили желания продолжать службу, то могут уволиться:

по состоянию здоровья – из-за инвалидности или болезни, полученной в результате ранения или исполнения обязанностей военной службы;

после освобождения из плена.

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