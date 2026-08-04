Ожидание ребенка – это подготовка к рождению малыша и оформление документов, связанных с декретным отпуском. Многие будущие мамы интересуются, когда идут в декрет в Украине и на какой период она предоставляется.

Факты ICTV выяснили, когда уходят в декретный отпуск в Украине, какие правила действуют в 2026 году и в каких случаях его продолжительность может быть больше.

Когда идти в декретный отпуск по новым правилам

Право на отпуск по беременности и родам гарантируют ст. 17 закона Украины Об отпусках и ст. 179 Кодекса законов о труде Украины.

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Но правила оформления декретного отпуска были существенно обновлены в 2023 году. Тогда Верховная Рада приняла закон №3238-IX, предоставивший беременным женщинам больше свободы в выборе и определивший, на какой неделе беременности уходят в декретный отпуск.

Если раньше листок нетрудоспособности означал обязательное начало декретного отпуска с 30 недели беременности, то теперь женщина самостоятельно может определить дату ее начала, учитывая собственное самочувствие и медицинские рекомендации. То есть, она имеет право продолжать работать даже после 30-й недели, если беременность протекает без осложнений.

При этом закон гарантирует, что неиспользованные дородовые дни не теряются. По желанию женщины они могут быть полностью или частично перенесены на послеродовой период.

Длительность отпуска при этом не меняется и составляет 126 календарных дней, а в случае рождения двух и более детей или осложненных родов — 140 календарных дней.

Итак, сегодня ответ на вопрос, с какой недели беременности можно уходить в декретный отпуск, зависит прежде всего от решения женщины.

Обычно врач оформляет листок нетрудоспособности с 30 недели беременности, однако воспользоваться правом на отпуск можно и позже, получив больше времени для восстановления после рождения ребенка.

Как рассчитать, когда уходить в декретный отпуск

Дату выхода в декрет определяют по сроку беременности, который рассчитывает акушер-гинеколог. Обычно его вычисляют с первого дня последней менструации или уточняют по результатам УЗИ.

По общему правилу право на отпуск по беременности и родам возникает с 30-й недели беременности. Именно на этом сроке врач открывает листок нетрудоспособности.

Если женщина хочет узнать приблизительную дату выхода в декрет самостоятельно, ей нужно определить дату, когда наступит 30-я неделя беременности. Точнее всего это поможет сделать врач во время планового осмотра.

Сколько длится декретный отпуск

Продолжительность отпуска зависит от протекания беременности и родов.

По общему правилу она составляет 126 календарных дней, из которых 70 дней до родов и 56 после них.

Если во время родов возникли осложнения или родились двое или более детей, послеродовая часть увеличивается до 70 дней. В этом случае общая продолжительность декретного отпуска составляет 140 календарных дней.

Для женщин, принадлежащих к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, закон предусматривает еще более длительный период, а именно 180 календарных дней, из которых 90 дней предоставляются до родов и 90 после них.

Как оформить декретный отпуск

Основанием для оформления считается листок нетрудоспособности, который выдает врач.

Если женщина работает официально, она представляет работодателю:

заявление с указанием даты начала отпуска;

листок нетрудоспособности.

После этого работодатель издает приказ о предоставлении отпуска по беременности и родам.

Как оплачивают декретный отпуск в 2026 году

Пособие по беременности и родам выплачивается за весь период декретного отпуска одним платежом.

Для официально трудоустроенных женщин его размер рассчитывается индивидуально в зависимости от средней заработной платы и количества календарных дней отпуска.

Также право на выплаты имеют женщины, работающие как ФЛП и уплачивающие ЕСВ. В этом случае сумма пособия зависит от размера уплаченного единого социального взноса.

Напомним, что с 1 января 2026 года изменились правила поддержки женщин, которые не работают и не платят ЕСВ. Выплаты им назначается Пенсионным фондом Украины, а размер пособия составляет 7 тыс. грн в месяц. При стандартной продолжительности декретного отпуска в 126 календарных дней общая сумма выплат составляет около 29,4 тыс. грн.

После завершения отпуска по беременности и родам один из родителей или другое лицо, фактически ухаживающее за ребенком, может оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

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