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Где смотреть матч за Суперкубок Украины Шахтер — Динамо Киев

В матче за Суперкубок Украины-2020 действующий чемпион УПЛ донецкий Шахтер встретится с победителем Кубка Украины киевским Динамо. Матч состоится 25 августа в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 21.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1.

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В повторе игру можно будет посмотреть 26 августа в 11.15 на канале Футбол 1.

Отметим, что это будет первая встреча для Мирчи Луческу во главе Динамо против своей бывшей команды.

Оба клуба восемь раз становились победителями Суперкубка. Также в разные годы в матче за этот трофей участвовали симферопольская Таврия, донецкий Металлург, полтавская Ворскла и одесский Черноморец.

За период независимости Украины команды провели 96 очных противостояний, в которых 37 раз фортуна была на стороне горняков, а 33 раза победу праздновали бело-синие. Еще 26 матчей завершились ничейным счетом.

В прошлом сезоне донецкая команда выиграла все четыре матча в рамках чемпионата Украины против киевлян, впрочем Динамо оказалось сильнее своей ожесточенных соперников в Кубке Украины.

Поединок будет обслуживать бригада арбитров во главе с Виталием Романовым из Днепра.

Фото: Dreamstime

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