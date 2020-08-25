Донецкий Шахтер и киевское Динамо во вторник, 26 августа, сойдутся в матче за Суперкубок Украины-2020. Встреча состоится на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. Начало матча в 21.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиша Каштру. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.74. Успех киевского клуба оценивают в 4.60. Ничейный исход встречи в основное время — 3.90.

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Также букмекеры оценили потенциальную победу горняков и киевлян в матче после основного времени. На Шахтер дают коэффициент 1.38, тогда как на победу подопечных Луческу — 3.05.

Главным арбитром встречи назначен 40-летний Виталий Романов из Днепра, который обслуживал матч за Суперкубок в 2019 году. Тогда на стадионе Черноморец в Одессе киевляне одолели донецкую команду со счетом 2:1.

Ассистировать Романову будут его помощники Андрей Скрипка (Кропивсницький) и Владимир Володин (Херсон). Четвертым рефери назначен Анатолий Абдула (Харьков). Арбитр VAR — Евгений Арановский (Киев).

Этот матч станет первым для наставника киевлян Мирчи Луческу против его бывшей команды, с которой румынский специалист за 12 лет работы выиграл 22 трофеев, в том числе и Суперкубок Украины.

Фото: FC Shakhtar