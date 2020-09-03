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Факты / Спорт

Лига наций-2020/21: календарь и результаты матчей

3 сентября стартует первый тур группового этапа турнира УЕФА Лиги наций-2020/21. Это второй по счету розыгрыш турнира, в котором сборная Украины выступит в элитном дивизионе А. Подопечные Андрея Шевченко заработали повышение в классе, когда заняли первое место в своей группе в Лиге В.

Во время первого розыгрыша турнира 55 национальных сборных разделили на четыре лиги согласно рейтингу УЕФА. Победители своих групп в лигах В, C, D по итогам сезона-2018/19 поднялись в высшие лиги.

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По регламенту соревнований, команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители своих групп в Лиге А выйдут в финальную стадию турнира, которая состоится в июне 2021 года.

Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше, а сборные, которые займут последние места в группах, понизятся в классе. Поскольку в Лиге D только две группы, то из Лиги С вылетят только две команды, которые определятся в стыковых матчах.

1 тур

Четверг, 3 сентября

19:00 D1 Латвия _:_ Андорра
21:45 А4 Германия _:_ Испания
21:45 А4 Украина _:_ Швейцария
21:45 В4 Болгария _:_ Ирландия
21:45 В3 Россия _:_ Сербия
21:45 В3 Турция _:_ Венгрия
21:45 В4 Финляндия _:_ Уэльс
21:45 С3 Молдова _:_ Косово
21:45 С3 Словения _:_ Греция
21:45 D1 Фарерские о-ва _:_ Мальта

Пятница, 4 сентября

19:00 С4 Литва _:_ Казахстан
21:45 А1 Италия _:_ Босния и Герцеговина
21:45 А1 Нидерланды _:_ Польша
21:45 В1 Норвегия _:_ Австрия
21:45 В1 Румыния _:_ Северная Ирландия
21:45 В2 Словакия _:_ Чехия
21:45 В2 Шотландия _:_ Израиль
21:45 С4 Беларусь _:_ Албания

Суббота, 5 сентября

16:00 С2 Северная Македония _:_ Армения
16:00 D2 Гибралтар _:_ Сан-Марино
19:00 А2 Исландия _:_ Англия
19:00 С1 Азербайджан _:_ Люксембург
19:00 С1 Кипр _:_ Черногория
19:00 С2 Эстония _:_ Грузия
21:45 А2 Данія _:_ Бельгия
21:45 А3 Португалия _:_ Хорватия
21:45 А3 Швеция _:_ Франция

2 тур

Воскресенье, 6 сентября

16:00 С4 Уэльс _:_ Болгария
16:00 D1 Андорра _:_ Фарерские о-ва
19:00 В3 Венгрия _:_ Россия
19:00 В4 Ирландия _:_ Финляндия
19:00 С3 Словения _:_ Молдова
21:45 А4 Испания _:_ Украина
21:45 А4 Швейцария _:_ Германия
21:45 В3 Сербия _:_ Турция
21:45 С3 Косово _:_ Греция
21:45 D1 Мальта _:_ Латвия

Понедельник, 7 сентября

17:00 С4 Казахстан _:_ Беларусь
21:45 А1 Босния и Герцеговина _:_ Польша
21:45 А1 Нидерланды _:_ Италия
21:45 В1 Австрия _:_ Румыния
21:45 В2 Израиль _:_ Словакия
21:45 В1 Северная Ирландия _:_ Норвегия
21:45 В2 Чехия _:_ Шотландия
21:45 С4 Албания _:_ Литва

Вторник, 8 сентября

19:00 С2 Армения _:_ Эстония
19:00 С2 Грузия _:_ Северная Македония
21:45 А2 Бельгия _:_ Исландия
21:45 А2 Дания _:_ Англия
21:45 А3 Франция _:_ Хорватия
21:45 А3 Швеция _:_ Португалия
21:45 C1 Кипр _:_ Азербайджан
21:45 C1 Люксембург _:_ Черногория
21:45 D2 Сан-Марино _:_ Лихтенштейн

Фото: Getty Images

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