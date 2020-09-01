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Факты / Спорт

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2020/21

1 сентября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов-2020/21.

Поскольку УЕФА продолжит разводить украинские и российские клубы в еврокубках, то киевское Динамо в случае победы над голландским АЗ Алкмааром встретится с победителем пары Гент (Бельгия) — Рапид Вена (Австрия). Победитель этого раунда определятся по итогам двух матчей. Первый состоится на выезде, а второй дома.

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Перед жеребьевкой команды поделили на сеяных и несеяных согласно клубному рейтингу УЕФА.

Результаты жеребьевки плей-офф:

Путь чемпионов

  • Славия — Янг Бойз/Мидтьюлланд
  • Маккаби Тель-Авив/Динамо Брест — Зальцбург
  • Олимпиакос — Црвена Звезда/Омония
  • Карабах/Мольде — Динамо Загреб/Ференцварош

Путь представителей лиг

  • Краснодар — Бенфика/ПАОК
  • Гент/Рапид Вена — Динамо Киев/АЗ Алкмаар

Отметим, что все матчи вплоть до раунда плей-офф проходят в формате одноматчевого противостояния.

Матчи запланированы на 22-23 и 29-30 сентября. При необходимости, регламент этих поединков предусматривает дополнительное время и серию пенальти. Победители выходят в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Проигравшие напрямую попадут в групповой этап Лиги Европы.

Динамо в 3-м раунде квалификации встретится с АЗ

31 августа в Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевское Динамо могло встретиться с венским Рапидом, греческим ПАОКом и нидерландским АЗ Алкмар. Последний и стал соперником подопечных Луческу.

Встреча состоится 16 сентября в 20.00. Она пройдет в формате одного матча в Киеве на НСК Олимпийский.

Источник: УЕФА

Фото: Dreamstime

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