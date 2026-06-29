Российская атака на Херсон около 11 утра привела к травмированию семьи с детьми.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Атака на Херсон: что известно

По словам Александра Прокудина, оккупанты атаковали дроном мать с тремя детьми, которые играли во дворе.

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– У 34-летней женщины, 13-летнего мальчика и двух девочек в возрасте 6 и 3 лет диагностировали взрывные травмы и острую реакцию на стресс, – говорится в сообщении.

Прокудин подчеркнул, что пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, также в понедельник, 29 июня, российские оккупанты совершили атаку дроном на автобус муниципального транспорта в Запорожье.

Ранее стало известно, что в ночь на 29 июня (с 18.00 28 июня) российский враг атаковал Украину 108 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

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