В Херсоне дрон атаковал мать с тремя детьми: есть пострадавшие
Российская атака на Херсон около 11 утра привела к травмированию семьи с детьми.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
Атака на Херсон: что известно
По словам Александра Прокудина, оккупанты атаковали дроном мать с тремя детьми, которые играли во дворе.
– У 34-летней женщины, 13-летнего мальчика и двух девочек в возрасте 6 и 3 лет диагностировали взрывные травмы и острую реакцию на стресс, – говорится в сообщении.
Прокудин подчеркнул, что пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Напомним, также в понедельник, 29 июня, российские оккупанты совершили атаку дроном на автобус муниципального транспорта в Запорожье.
Ранее стало известно, что в ночь на 29 июня (с 18.00 28 июня) российский враг атаковал Украину 108 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.