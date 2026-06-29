НАБУ и САП сообщили о подозрении депутату Николаю Тищенко во взяточничестве, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в понедельник, 29 июня.

НАБУ и САП сообщили о подозрении Тищенко: что известно

Правоохранители не раскрывают имени народного депутата. В то же время, по информации источников Суспільного, речь идет о Николае Тищенко.

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По данным следствия, в августе 2023 года депутат, прикрываясь борьбой с деятельностью колл-центров, обратился к лицу, которое считал причастным к их работе, с требованием предоставить более $1 млн взятки.

По информации НАБУ, взамен он обещал использовать свои полномочия для вмешательства в деятельность определенных колл-центров в интересах этого лица и не препятствовать работе других. Однако неправомерной выгоды он так и не получил.

По версии следствия, народный депутат также легализовал 12,6 млн грн незаконного происхождения, заключив фиктивный договор дарения средств со своей бывшей женой.

Следствие установило, что она не имела законных доходов, которые позволяли бы сделать такой подарок, а фактической передачи денег не было.

После этого депутат внес указанный доход в ежегодную декларацию, чем, по данным следствия, умышленно указал в ней заведомо недостоверные сведения.

Действия депутата квалифицировали по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (взяточничество), ч. 2 ст. 209 УК Украины (отмывание средств) и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и других лиц, которые могут быть к нему причастны.

Напомним, также продолжается судебное рассмотрение дела в отношении Тищенко о незаконном лишении свободы и избиении бывшего бойца спецподразделения ГУР Kraken Дмитрия Мазохи в Днепре.

Сейчас суд находится на стадии исследования письменных доказательств стороны обвинения.

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